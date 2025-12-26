紫南宮「馬年錢母」搶先看！ 開放領取時間曝光





南投竹山紫南宮每年元旦發放的「錢母」向來是信眾們爭相收藏的開運聖品，迎接2026馬年到來，紫南宮也搶先曝光全新馬年錢母樣式，寓意「馬年吉祥、馬上發財」，福氣金銀錢母一亮相便引發熱烈討論。

廟方今年推出多款設計，包括金銀雙色錢母、以及最吸睛的「馬背載金元寶」錢母套裝，象徵財運奔騰、滿載而歸；此外，還有可隨身佩戴的錢母項鍊，兼具祝福與紀念價值。

▼紫南宮金銀雙色錢母。（圖／東森新聞）

紫南宮表示，馬年錢母將自12月31日上午8時起開始發放，至元旦上午9時止，信眾只要依序排隊，即可領取錢母一枚。每年錢母發放現場人潮踴躍，廟方也提醒民眾遵守秩序、注意保暖，共同迎接新年好運，祈求財運、平安一路「馬」到成功。

▼可隨身佩戴的錢母項鍊。（圖／東森新聞）

（封面圖／東森新聞）

