紫君《歐巴我愛你》大開紅盤

記者戴淑芳／台北報導

紫君全新專輯《歐巴我愛你》，其實是向唯一偶像劉德華的真心致敬，MV的男主角特別找來眉宇間神似天王劉德華的沂偉擔綱演出，專輯一推出大開紅盤，讓紫君心情大好，元旦放假陪媽煙雨江南五日遊，自己的衣服丟掉也要裝滿媽媽的戰利品。

假期結束，紫君立刻回到工作崗位，將於17日中午11點半，與傅振輝於鳳山和樂宴會館聯合舉辦全新專輯《歐巴我愛你》簽唱會。更令人驚喜的是，現場神秘嘉賓正式公布為「劉德華」，讓紫君當場大呼：「不會吧！」又興奮又期待的她坦言，感動得差點哭出來。

〈歐巴我愛你〉MV特別找來眉宇間神似劉德華的沂偉擔綱演出。沂偉曾以「59.9 高校生」身分出道，這次在MV中與紫君有大量家居情節，甚至還有親密的床戲畫面。兩人自然親暱的互動讓畫面充滿粉紅泡泡。紫君也笑說，拍攝時真的被沂偉的帥氣電到。