紫君《歐巴我愛你》專輯藏追星劉德華20年的祕密.和「國寶級影后」 陳淑芳母女相稱

紫君和「國寶級影后」 陳淑芳母女相稱/欣代唱片提供

台語歌手紫君（葡萄姑娘）推出全新專輯《歐巴我愛你》，而與她私下以母女相稱的「國寶級影后」 陳淑芳，近期也正忙於新電影《雙囍》宣傳，預計2月17日農曆新年上映。一個出新專輯、一個推新電影，陳淑芳今（30日）開心笑說：「我有新電影，紫君有新專輯，這是雙喜臨門，希望大家多多支持我們。」一句話，也道盡兩人多年來的深厚情誼。

回到新專輯本身，《歐巴我愛你》一曝光就引發討論，紫君害羞坦言，歌名裡的「歐巴」其實不是戀人，而是她追了超過20年的偶像天王 劉德華。身為「華仔天地」的忠實成員，她笑說，沒想到年少時的追星心情，竟然有一天會直接寫成自己的專輯名稱與主打歌。

紫君透露，從學生時期就深深著迷劉德華，家中收藏了華仔所有卡帶與CD，房間牆上還貼著電影《天若有情》的海報。她曾親手把自己的專輯遞到劉德華面前，華仔親切暖一句「加油喔」，卻讓她感動至今，「也因為那句話，更喜歡他了。」去年8月，她更飛往香港啟德體藝館，朝聖華仔《你是我的驕傲2025演唱會》，回憶起那段瘋狂又熱血的追星歲月，依舊笑得燦爛。

除了追星故事，紫君與陳淑芳之間的「母女情」同樣令人動容。兩人緣起於約10年前合作微電影，之後便以母女相稱，私下都叫對方「媽咪」。紫君透露，陳淑芳對她的照顧就像親生女兒一樣，而紫君也每年過年家裡都會親手滷筍乾寄給淑芳媽咪，近年也固定準備自家「澤字號」餐廳禮盒送到家中。即使陳淑芳因電影《孤味》得獎後行程滿檔，兩人仍不時互相關心、加油打氣。

母女之間也有可愛插曲。紫君分享，有次陳淑芳到台中工作，臨時打電話說想去她店裡吃飯，但當時她已洗好頭躺下，來不及從烏日趕到豐原相見。沒想到之後陳淑芳遇到紫君身邊的朋友，還會嬌嗔地說：「紫君都沒來陪我吃飯。」一句玩笑話，也藏不住媽咪對女兒滿滿的疼愛與惦記。

為了新專輯宣傳，紫君近期密集跑電視通告，也特別感謝金曲歌王 荒山亮 暖心相挺，不僅跨刀合作新歌〈袂吧袂吧會啦會啦〉，還親自帶著她上節目。紫君直言，新人要上節目真的不容易，十分感謝荒山亮的提攜與照顧。