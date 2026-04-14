紫外線爆表！今高溫狂飆36度 明起北台灣轉雨降溫

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今（14）日全台天氣晴到多雲，白天氣溫偏高。

今（14）日全台天氣大致晴到多雲，白天氣溫偏高、感受悶熱，各地高溫普遍落在29至32度，南部近山區更有機會出現36度以上高溫。中央氣象署提醒，中午前後紫外線指數偏強，甚至達過量或危險等級，民眾外出應做好防曬並補充水分；各地低溫約21至23度，日夜溫差明顯。

今天會下雨嗎？

中央氣象署指出，今日整體天氣穩定，不過午後山區仍可能出現零星短暫陣雨。離島方面，澎湖為24至28度、金門22至27度、馬祖18至23度，皆為晴時多雲天氣。但需留意金門及馬祖易出現低雲或局部霧，能見度可能降至200公尺以下。

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空氣品質方面，今日受西南風影響，擴散條件普通，污染物較易累積，午後臭氧濃度也可能上升。全台多數地區空品為「普通」等級，僅澎湖達「良好」等級，晚間北部及離島亦可能因低雲或霧影響視線。

明天開始變天？降雨熱區曝光

氣象專家指出，明（15）日起至週四，微弱鋒面將在台灣北部海面徘徊，北部及東半部地區轉為局部短暫降雨，高溫略為下降；中南部則維持多雲到晴、偏暖熱天氣。週五至週六鋒面掠過，北部與東半部降雨機率提高，其餘地區仍維持穩定天氣型態。

至於未來趨勢，週日至下週二水氣增加，大氣環境轉趨不穩，午後局部陣雨機率提升；下週中後期則有望回到高溫、午後山區降雨的夏季型態。

另外，今年第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島附近海面，未來將往日本南方海面移動並出現「大迴轉」，雖為4月罕見強颱，但距離台灣遙遠，對天氣沒有直接影響。不過預估週四後，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海可能出現長浪，沿海活動需特別留意。

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