紫外線與藍光成隱形殺手 清大教授周卓煇新書示警白內障年輕化真相

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】戶外紫外線加上室內日益增加的藍光，正悄悄加速人類眼球老化，也使白內障呈現明顯的年輕化趨勢。清華大學特聘教授周卓煇有鑒於此，特別出版新書《光、白內障與眼睛健康的真相》，藉此提醒民眾、我們以為帶來便利與明亮的光源，可能正持續對眼睛與視力造成傷害，期望社會大眾能從書中學習護眼之道，達到護眼一生、健康一世的目標。

清大特聘教授周卓煇今(24)日發表新書《光、白內障與眼睛健康的真相》，期望社會大眾從這本書學到護眼一生，健康一世。（圖／記者金祐妤攝）

周卓煇今（24）日在新書發表記者會中指出，白內障並非只能被動接受，其實是可以有效預防的。民眾在戶外應透過戴帽子、撐陽傘或配戴具有抗UV功能的墨鏡，降低陽光中紫外線對眼睛的傷害；在室內環境，則應避免眩光、強光，以及長時間暴露於電腦與3C產品所產生的藍光與紫光，因為過多高能量光線穿透眼球，只會加速視網膜與水晶體的傷害。

《光、白內障與眼睛健康的真相》總編輯、商業周刊程鳳儀表示，二十五年來她編輯過兩百多本書，這卻是唯一一本徹底翻轉她長久認知的作品。書中所探討的內容，皆經由周教授與研究團隊的科學實證，且與日常生活密切相關。光與暗無所不在，其影響正一點一滴累積，千萬不可忽視這種「滴水穿石」的力量，「趁一切都還來得及」，是她對讀者最深的提醒。

長期與周卓煇教授優化光學研究團隊合作的臺灣大學醫學院附設醫院眼科部主任葉伯廷指出，從臨床數據與流行病學觀察可發現，眼部病理疾病的罹患人數正持續增加，白內障的發病族群已不再僅限於農夫、漁夫、登山客或高爾夫球選手等長期暴露於紫外線的戶外工作者。現今許多年輕族群需長時間進行近距離、高強度的電腦與3C使用，因眼軸持續增長、近視不斷加深，導致水晶體氧化壓力（Oxidative Stress）累積與結構改變，使早發性白內障的發生率顯著上升。

罕見疾病生命鬥士采萱也在記者會中分享自身生命歷程。她自幼被診斷罹患沃夫然症候群，全身神經逐漸萎縮，視線模糊，甚至連如廁都成為挑戰。她坦言，曾一度想放棄生命，但在家人的陪伴與支持下，選擇珍惜當下。她也呼籲大眾閱讀《光、白內障與眼睛健康的真相》，及早建立正確的護眼知識，並減少對3C產品的依賴，珍惜目前所擁有的視力。

漢民科技副董事長許金榮推薦指出，在照明科技快速演進的時代，如何在創新與健康之間取得平衡，是產業與社會必須共同面對的重要課題。周教授以清大深厚的學術研究為基礎，從專業角度揭示光對眼睛健康與白內障風險的真實影響，該書兼具學術深度與實務啟發，對政策制定、產業應用與全民視力健康皆具有深遠意義。

