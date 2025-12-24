紫外線藍光夾擊 眼球加速老化

清大特聘教授周卓煇24日發表新書《光、白內障與眼睛健康的真相》。（記者曾芳蘭攝）

記者曾芳蘭∕竹市報導

戶外的紫外線加上室內越來越多的藍光，加速老化人類的眼球，白內障也因此加速年輕化。清大特聘教授周卓煇24日發表新書《光、白內障與眼睛健康的真相》，他表示，白內障可以有效預防，戴帽、撐傘、配戴墨鏡能抵擋陽光中的紫外線，若在室內則要避免眩光、強光與電腦的藍光，更多的藍光、紫光穿透會加速視網膜的傷害。

周卓煇表示，人們不一定要得白內障，且白內障的手術有很多後遺症，如黃斑部、視網膜受傷等眼部疾病。他用專利技術研發防藍光眼鏡，將紫光、藍光拿掉，有人戴防藍光眼鏡後不流眼油、眼睛不乾澀。為提供更多人護眼保健的常識，他歷時1年餘出版新書《光、白內障與眼睛健康的真相》。

清大特聘教授周卓煇24日發表新書《光、白內障與眼睛健康的真相》，期望社會大眾從這本書學到護眼一生，健康一世。（記者曾芳蘭攝）

與周卓煇優化光學研究團隊長期學術合作的台大醫院眼科部醫師葉伯廷指出，臨床數據與流行病學觀察顯示，眼部病理狀態的罹患人數正在持續增加；白內障的發病群體已不再僅限於傳統因紫外線暴露累積較多的戶外工作者，如農夫、漁夫、山友或高爾夫球選手等。需要長時間進行近距離視覺作業（例如高強度電腦工作）的年輕族群，由於持續性的軸性眼軸增長與近視持續加深，可能導致水晶體的氧化壓力累積和結構改變，從而使早發性白內障的發生率呈現顯著。

陽明交大腦科所博士楊致遠醫師指出，許多人仍以為白內障是老化的自然結果，卻忽略了光線品質與眼球老化速度密切相關。本書以科學證據釐清光線如何影響水晶體變化，同時提供具體而簡單的改善方向，對所有需要長時間使用3C的族群而言非常具有參考性。