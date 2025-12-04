紫外線過敏也不怕 舒淇烈陽下素顏拍戲演農婦

【緯來新聞網】「金馬影后」舒淇在新片《尋她》徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。而她也「苦中作樂」笑稱：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

舒淇不顧紫外線過敏，在《尋她》中挑戰演出農村婦女。（圖／采昌提供）

由舒淇詮釋的「陳鳳娣」一家，正在等待新生兒誕生，然而她才剛臨盆，女兒便在雨夜裡離奇失蹤。失去孩子的痛，不僅打碎她對幸福的所有想像，也牽動她壓抑在心底許久的無聲反抗，讓她踏上尋女之路。導演陳仕忠大讚她「超越了表演層面，是這部電影的靈魂」，外界更盛讚這是她繼《刺客聶隱娘》後的最震撼演出。



值得一提的是，舒淇多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作好好讓皮膚休養。因此，她在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激。也正因為如此，當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初心中有些猶豫：「剛開始其實有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。」然而，在看過導演的短片作品後，她立刻被吸引：「透過這位年輕導演的視角拍出來，會是怎樣的呈現呢？」因此，她最終決定化身成片中的陳鳳娣，進一步挑戰自我。



拍攝過程中，舒淇更幽默分享自己與導演，常常因為對角色理念不同而「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些碰撞也非常有新意，這也是我最初希望和年輕導演合作的原因。」她也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力。《尋她》將在12月19日在台上映。

舒淇（右）為了真實詮釋角色，不僅素顏入戲、深入農村生活。（圖／采昌提供）

