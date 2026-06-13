紫微月運｜農曆五月「這幾種命格」貴人、錢運、機會一次到位

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農曆五月（2026/06/15～2026/07/13），正值盛夏，運勢也如烈日般強勁。這是一個適合大膽開創、收復失地的月份。但是，也要小心光芒太盛易招嫉，誰能在此時穩住陣腳、名利雙收？科技紫微網為你帶來最精準的盛夏運勢剖析。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮廉貞—貴人提拔、扭轉乾坤

愛情最甜：

命宮貪狼—情慾流動、電力十足

事業最旺：

命宮破軍—開疆闢土、威權大振

財氣最豐：

命宮武曲—科名助財、進帳穩健

【開創型主星】

命宮有七殺

幸運指數：★★★★☆

運勢強旺，職場上展現出驚人的爆發力，適合處理難度高、節奏快的任務。本月你的專業表現能贏得實質權力，升遷機會浮現。財運隨事業提升，正財收入豐厚。感情上顯得有些霸道，雖然出發點是為對方好，但建議多給伴侶一點自主空間，關係會更和諧。

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命宮有破軍

幸運指數：★★★★★

本月權威感與執行力達到頂峰！你將擁有主導大局的機會，適合啟動大型專案或大刀闊斧進行組織變革。雖然過程勞心勞力，但成果將奠定你在業內的地位。財運方面利於擴張版圖，有機會接觸到更高層級的財源。愛情方面充滿激情，適合與另一半共同挑戰新事物。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★★★

本月將迎來年度最強轉運月！過去的壓抑與阻礙一掃而空，職場人際關係變得順遂，容易獲得長官器重與提拔。財運表現亮眼，投資眼光精準，容易有意外的紅利或業績獎金。感情生活多采多姿，單身者異性緣極佳，有機會展開一段充滿心靈契合的高品質戀情。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★★☆

走出上個月的陰霾，本月運勢翻紅。受廉貞化祿影響，你的社交手腕更加圓融，能在歡樂氣氛中促成商務合作。職場表現機敏，能看準時機出手，事半功倍。財運方面有偏財驚喜，可能是社交場合帶來的金錢機會。愛情運勢高漲，魅力無人能擋，是享受浪漫約會的最佳時機。

【領導型主星】

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

本月運勢持平，外在環境變動快，讓你感到一絲疲於奔命。工作上應避免與人硬碰硬，運用協調力比展現權威更重要。財運穩定，但支出也有增加趨勢，多半花在維護人際形象上。感情生活平穩，建議多傾聽伴侶的內心世界，別總是以自己的標準要求對方。

命宮有天府

幸運指數：★★★★☆

運勢穩健成長，財庫守護力依舊強勁。在本月躁動的氛圍中，你依然能保持冷靜的理財步調，資產增值看得見。事業表現穩定，能靠著專業分工解決複雜問題。財運方面利於長期規劃或大宗物件的交易。感情穩定，與另一半默契十足，是彼此生活中最堅強的後盾。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★★

本月專業名聲大噪！你的技術實力與辦事能力獲得公信力，適合參加考試、認證或發表重要作品。財運正旺，收入來源穩定且具備長期性。工作中雖然辛苦，但每一步都走得紮實。感情方面趨於理性，能與伴侶討論現實面的長遠規劃，關係更加穩固踏實。

命宮有天相

幸運指數：★★★☆☆

本月重點在於「形象管理與協調」。你在溝通時需防範辭不達意或招致誤解，凡事宜留有餘地。職場上文書細節需反覆確認，避免出錯。財運平平，需注意避免盲目跟風投資。感情運勢穩定，適合與伴侶參與溫馨的家庭聚會，展現穩重體貼的一面。

【支援型主星】

命宮有太陽

幸運指數：★☆☆☆☆

本月運勢跌入谷底。名譽容易受損，工作上即便盡心盡力也可能招致非議，建議低調行事，遠離口舌是非中心。財運低迷，需嚴防投資詐騙或因面子問題而大破財。感情方面容易與伴侶發生劇烈口角，多半是因為彼此的自尊心作祟，建議各退一步。

命宮有巨門

幸運指數：★★★☆☆

本月溝通量大增，但也容易說多錯多。受太陽化忌影響，說話時若帶有刺，容易引發不必要的官非或誤解。職場上建議少說話、多做事，用具體成果證明實力。財務方面建議保守觀望，不宜有新的資金變動。愛情方面，多一點包容、少一點抱怨，是維持關係的不二法門。

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命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

心思靈敏但容易思慮過度。你有很多轉型計畫想執行，但容易被外界流言蜚語干擾決心。職場上需防範與同儕間的權力競爭。財運方面有利於小額、快進快出的投資，不宜長抱。感情上趨於浪漫幻想，容易對另一半產生不切實際的要求，回歸現實會更幸福。

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【合作型主星】

命宮有太陰

幸運指數：★★★★☆

運勢穩定中帶著恬靜的力量。職場表現細膩周全，你的沉穩能平息周遭的焦慮氣氛，獲得上司信賴。財運方面有利於儲蓄與穩定成長的標的。感情生活平穩甜蜜，你體貼的特質讓另一半深感窩心。適合進行冥想或居家布置，提升生活質感能帶動更多好運降臨。

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命宮有天梁

幸運指數：★★★★☆

本月一樣是個幸運兒，工作上若遇到棘手人事，只要展現你的寬宏大量，問題自然迎刃而解。財運表現穩定，有機會獲得分紅或長輩的小額贈與。感情方面和諧平實，另一半的默默支持是你最大的動力。多參與宗教或心靈交流活動，能增廣見聞。

命宮有天同

幸運指數：★★★☆☆

運勢稍微起伏，感到生活節奏變快而略顯壓力。職場上需應付不少臨時變動，雖然有貴人幫忙，但仍需親力親為。財運方面有口福及社交紅利，生活品質佳。愛情運勢尚可，單身者容易在朋友聚會中遇到有趣的對象，有伴者則需注意因忙於應酬而疏忽了對伴侶的陪伴。