紫微論財富格局，你何時財氣最旺？

不管多辛苦、多努力賺錢，銀行存摺上的數字總是不見增加？此生你的財庫何時才能填滿，迎來最有錢時刻？科技紫微網就用紫微命盤幫大家查看，你的財庫何時會賺好賺滿！

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命盤財帛宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看財帛宮左上角紅色字主星。財帛宮為空宮者，請對應對宮福德宮主星。

財庫早年豐榮

陽氣旺盛的主星，對商機很敏感，見利便可立馬出手，掌握機遇的概率往往大於常人，財富積累在早期便可以實現。具體來說如下：

七殺星、破軍星、廉貞星、貪狼星

這四位強陽性主星，會在30-40歲左右迎來財庫的第一波大豐收。事業運強勁，能在行業內率先拔得頭籌，財庫快速充滿。生意人發現商機總比別人快一步，財庫也就率先填滿。

如果這四位陽性主星財運後勁強勢，哪怕經歷低谷，在60歲左右，甚至更往後的年歲，也會有再次騰飛的機會，財庫將再次填滿。

紫微星、武曲星、天府星、天相星

這四位弱陽性主星，會在40-50歲左右將財庫首次填滿。隨著經驗的增長和威望的提升，事業蒸蒸日上，鮮有跌回谷底的可能。財帛亨通，不愁長久富貴。

若無凶星作祟或恰逢太歲之年，可保財庫無憂，盡享財富帶來的快意生活。

財庫大器晚成

陰氣旺盛的主星，命裡蘊藏較多福氣，財運綿延壽長，財庫屬大器晚成型。早年可能要為錢財難以積累而奔波勞碌，但年歲漸長，財庫也將迎來豐滿之日。具體來說如下：

太陽星、巨門星、天機星

這四位弱陰性主星，僅憑正財便可在50-60歲之間迎來財庫的的第一次大滿。這四位主星雖然對財富沒有大執念，但頭腦聰穎、不甘平庸，若有獨家技能可以依攀，即使是退休後，也會再憑「手藝」重出江湖，實現財富持續累積，財庫有達到第二個高峰的可能。

所以到50-60歲，財富快速增值，紮實盈滿的錢財，令得老年生活安然無憂。

太陰星、天梁星、天同星

這四位強陰性主星，會在50-60歲之間將財庫填滿。這四位主星比較安於眼下的生活，對賺大錢沒有什麼慾望，屬於用日益增長的經驗和技能，勤勤懇懇累積財富的類型。

所以在事業走到這個年齡時，財庫成為集大成者，舉手投足間就能先出財庫充足的魄力。再往後走，易因心軟而散財，要小心守財！