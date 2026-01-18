紫斑蝶躍上畫布！ 「2025-2026茂林生態繪畫競賽」得獎名單出爐

▲交通部觀光署茂林國家風景區管理處舉辦「2025-2026茂林生態繪畫競賽」，得獎者們合影留念，展現不同世代以畫筆描繪茂林山林與紫斑蝶生態之美。

用畫筆記錄紫蝶山林記憶！「2025-2026茂林生態繪畫競賽」得獎名單揭曉 多元世代描繪茂林之美

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為配合「2025-2026茂林雙年賞蝶季」，深化生態保育與環境教育推廣，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（以下簡稱茂管處）辦理「茂林生態繪畫競賽」，日前已圓滿完成評選作業，並正式公布兒童組、青年組及社會組等各組得獎名單。參賽者透過畫筆，從不同世代與多元視角出發，細膩描繪茂林山林景緻與紫斑蝶生態意象，整體成果豐富且深具感染力。

本次競賽吸引來自全臺各地民眾踴躍參與，創作主題涵蓋紫斑蝶生態、自然山林景觀、原鄉部落文化，以及人與自然共生的情感連結。作品不僅展現創作者對茂林環境的細膩觀察與藝術表現力，也反映出對生態保育與永續發展理念的深刻理解。評審委員一致肯定本屆作品整體水準，認為創作風格多元、表現手法成熟，充分呈現茂林作為重要生態據點所蘊含的自然魅力與文化深度。

各組得獎作品各具特色：兒童組以純真且富想像力的筆觸，描繪紫斑蝶與山林互動的美好畫面，展現生態教育向下扎根的成果；青年組透過多元構圖與創新表現手法，傳達對自然環境議題的關注與省思；社會組則融合個人生命經驗與文化內涵，深刻詮釋人與自然共存共榮的核心價值。

茂管處處長柯建興表示，透過生態繪畫競賽將生態保育理念轉化為藝術語言，不僅讓民眾以更親近的方式認識茂林，也成功串聯不同年齡層共同參與，進一步提升社會大眾對紫斑蝶生態與茂林自然資源的認同與關注。未來茂管處將持續透過多元活動，推動生態教育與觀光發展並進，打造兼具保育價值與深度體驗的永續旅遊環境。

本次競賽得獎作品將陸續於相關活動及宣傳平台中展出，邀請民眾一同欣賞創作者筆下的茂林之美。更多活動資訊，歡迎搜尋「FUN心遊茂林」，或至茂管處官網及 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」查詢最新消息。（圖╱茂管處提供）