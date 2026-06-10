紫爆大雨猛灌全台「阿公店水庫蓄水率近0%」原因曝光

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梅雨鋒面為全台水庫帶來豐沛進帳，不過阿公店水庫因肩負防洪任務，汛期維持空庫運作。（圖／翻攝自pexels）





梅雨鋒面連日帶來豪雨，為全台水庫帶來可觀進帳，北中南蓄水情況同步改善。不過就在各地水庫蓄水率明顯回升之際，高雄阿公店水庫蓄水率仍接近零，形成鮮明對比，引發外界好奇。事實上，阿公店水庫肩負防洪任務，每逢汛期都會進行空庫運轉，因此即使降雨豐沛，也不以蓄水為主要目標。

豪雨替全台水庫大進補

經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，民生、產業及農業用水供應壓力獲得緩解。根據水利署統計，截至9日上午止，全台水庫預期可進帳2億1720萬噸水量，目前已入庫1億2359萬噸，後續仍有約9361萬噸水量待流入庫區。從區域來看，北部水庫預期可進帳8210萬噸，中部約5800萬噸，南部約7700萬噸。其中進帳量最大的前三名水庫依序為曾文－烏山頭水庫系統約4300萬噸、石門水庫約4200萬噸，以及南化水庫約2600萬噸。

阿公店肩負防洪任務

儘管各地水庫蓄水量明顯提升，但位於高雄市燕巢區的阿公店水庫蓄水率仍接近零，成為此次降雨期間備受討論的焦點。不少民眾納悶，近期降雨豐沛，為何阿公店水庫卻未見明顯蓄水。

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根據水利署資料，位於高雄燕巢的阿公店水庫以防洪為主要功能，同時肩負灌溉與公共供水任務，更是國內唯一在汛期採取「空庫防淤積」操作的水庫。當豪雨來襲時，洪水可先暫時儲存在庫區內，再透過調節方式逐步排放，有助降低下游岡山、永安等地區淹水風險。因此，阿公店水庫即使在豪雨過後蓄水率仍偏低，也屬正常運作狀態，主要目的在於保留滯洪空間、降低下游淹水風險。

全台多座水庫蓄水率回升，阿公店水庫因防洪需求維持低水位，蓄水率僅0.1%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

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