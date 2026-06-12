紫爆梅雨狂掃全台 電梯專家：戶外電扶梯就是一套大型排水系統
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
台北捷運、台灣高鐵、台北大巨蛋等台灣重大公共建設合作夥伴，全球電梯與電扶梯領導品牌芬蘭商通力電梯（KONE），在豪雨時節拆解一個鮮少人知道的問題。捷運站、機場、大型商場等公共場所的戶外電扶梯，究竟如何在暴雨與積水環境下持續穩定運作。擁有逾 34 年電梯產業經驗的更新改造營運管理處協理蕭智元指出，一台能夠在極端天氣下，穩定運行的戶外電扶梯，其實藏了許多一般人看不見的工程心思。
受滯留鋒面與西南氣流夾擊，台灣本週進入今年梅雨季以來，最劇烈的一波降雨，各地頻繁出現短延時強降雨及積淹水災情，中央氣象署更不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」，降雨預估延續至 6 月中旬。通力電梯更新改造營運管理處協理蕭智元則指出，一台能夠在極端天氣下，穩定運行的戶外電扶梯，其實藏了許多一般人看不見的工程心思。
首先是乘客直接接觸的部分。扶手帶採用強化材質，可確保在高濕環境下，維持抓握性能；踏板則以特殊溝槽設計增加摩擦力，依需求選用專業止滑材質，可大幅降低乘客在積水或潮濕踏階上滑倒的風險；控制盤可配備防水開關，變頻器選用高防水防塵等級規格，這些設計都讓電氣核心元件，即便在豪雨環境中也能穩定運作。
蕭智元說，戶外電扶梯真正的防水智慧，其實藏在乘客看不見的機構設計裡。外部水流的處理：豪雨時地面水流容易匯積至設備周邊，電扶梯踏階前方，所設置的ㄇ型蓋板下方配置導水槽，能將外部水流有效引導排出，避免大量積水直接侵入設備內部。踏階落雨的處理：許多民眾不知道的是，戶外電扶梯就像一套精密排水系統。
滴落在踏階上的雨水，會隨踏板上的條狀凹槽，流入階梯兩側隙縫中，水沿著桁架內部的排水槽（與專用排油槽分離）流向位於底坑的集水井，集水井內通常裝有液位控制器與可攜式抽水泵浦，當水位到達一定高度時，系統會自動啟動，將水排出，確保機房乾燥與設備安全。
蕭智元表示，極端天氣對設備的考驗是全方位的。通力在產品設計階段，便可將設備當地的氣候特性納入考量，從材質選用到排水機構，每個環節都是為了讓設備，在惡劣環境中持續守護乘客。
除了排水機構，通力戶外電扶梯在整體結構設計上，同樣針對極端氣候做了全面強化。蕭智元進一步說明5大核心優勢：機坑排水設計：機坑為電扶梯最底部的核心區域，也是積水風險最高之處。通力在機坑設計專用排水系統，確保即便在豪雨導致大量水流匯入的情況下，機坑仍能有效排除積水，保護關鍵機械元件。
不鏽鋼材質：外露結構件與關鍵零組件，採用不鏽鋼材質，在台灣高濕、高鹽分的環境下，大幅延長設備使用壽命，減少因腐蝕導致的維修需求。防鏽蝕塗層： 非不鏽鋼部位，則施加專業防鏽蝕塗層，形成雙重防腐保護，讓設備在長期暴露於戶外環境後仍能維持結構完整性。
機坑防積水感測：設備內建積水偵測感測器，一旦機坑水位超過安全閾值，系統即時發出警報通知管理人員，將潛在損害控制在最小範圍。自動停機保護機制： 當感測器偵測到積水達到危險水位，設備將自動觸發停機保護，在設備受損之前主動中止運行，既保護設備本體，也避免乘客在設備異常時繼續搭乘的風險。
通力電梯表示，24/7AI智慧連線服務：透過雲端即時監控設備運行狀態，在極端天氣期間全天候掌握設備數據，預測潛在問題，並在故障發生前提前預警，讓維修團隊得以快速響應、縮短設備停機時間。感測器、AI分析與專業技術團隊，三者整合，構成通力戶外電扶梯在極端氣候下，最完整的一道防線。
蕭智元表示，通力電梯每天運作全球超過20億人口，這6項設計環環相扣，從預防、偵測到自動應變，構成一套完整的極端氣候防護體系，讓電扶梯設備在各種複雜的氣候條件下，依然能提供穩定可靠的服務。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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