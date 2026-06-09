紫爆警戒！新北豪雨今晚開炸 高風險區一次看

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天氣風險管理開發股份有限公司9日20時至10日8時雨量預報。（圖／翻攝畫面）





受梅雨滯留鋒面加上西南氣流影響，中央氣象署發布大規模或劇烈豪雨事件，提醒全台都要留意短延時強降雨，新北市府也示警，從今天（9日）晚間開始，到明天（9日）晨間，新北市部分地區雨勢將顯著增強，其中，降雨熱區主要集中在新北市西側、南側及北海岸一帶，呼籲各區民眾提高警覺，外出時務必注意自身安全。

新北市府指出，本次受影響重點區域包含西側及周邊區域，包含板橋、樹林、鶯歌、新莊、三重、泰山、蘆洲、五股、林口、八里；南側及周邊區域包含三峽、新店、中和、永和、土城；北海岸及東側區域包含淡水、三芝、石門、金山、萬里、汐止。

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新北市府強調，民眾需特別留意短時強降雨可能帶來的視線不良、路面積水等狀況，降雨期間能見度較低，行車請開啟大燈、放慢車速，並保持安全車距，行經易積淹水路段請減速或繞道行駛，另外，機車騎士應嚴防標線打滑，如遇路面積水時勿強行涉水通過。

新北市府指出，降雨期間請勿前往山區、河邊或海邊從事戶外活動，以防範土石流、落石之危害。請低窪地區居民及店家預先做好防汛準備，檢查居家周邊排水溝渠及進水口是否暢通。

最後，新北市政府各機關及區公所都已嚴密監控氣象動態，並做好相關應變準備，市民朋友若遇緊急災情，可撥打119或110報案電話，或利用1999市民服務專線進行通報，市府將持續更新最新氣象與防災資訊，全力守護市民安全。

天氣風險管理開發股份有限公司9日20時至10日8時雨量預報。（圖／翻攝畫面）

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