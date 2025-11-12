「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管

許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。

黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高

在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。

黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。

香氣與嚼勁 帶來額外飲食效益

黑米煮熟後帶有淡淡堅果香氣與嚼勁，口感與白飯的柔軟不同。李思賢醫師提到，由於米粒較硬，需要更長時間咀嚼，進而增加進食時間與飽足感。對於想減重或降低食量的人，將部分白米替換為黑米是一種實用策略。多數人在進餐中途就會感到滿足，避免無意識地過量進食，減少「一碗接一碗」的情況發生。

食用黑米過多 易導致脹氣或消化不良

雖然黑米具有多重營養優勢，但仍需注意幾個細節。李思賢醫師提醒，由於其膳食纖維與植酸含量較高，若突然攝取過多，可能導致腸胃不適，如脹氣或消化不良，因此建議循序漸進增加食用量。另外，黑米仍屬於碳水化合物來源，血糖敏感族群在食用時應搭配蛋白質與健康油脂，以幫助血糖曲線更加平穩。

冷卻再食用 能增強血糖控制效果

李思賢醫師指出，若將煮熟的黑米冷卻後再食用，澱粉會部分轉化為抗性澱粉，不易被小腸消化吸收。這樣能降低餐後血糖波動，對需要嚴格控制血糖的人尤其有益。因此，建議可嘗試「煮熟後冰存」的方式，再以加熱或冷食的方式食用，讓黑米發揮更佳的代謝效益。

綜合來看，黑米不僅能提供持續穩定的能量，還具備抗氧化保護作用，屬於值得納入日常飲食的慢澱粉選擇。李思賢醫師表示，相較於快澱粉，黑米能延緩血糖上升並維持飽足感，對代謝健康與體重管理都有助益。在日常餐桌上，嘗試以黑米取代部分白飯，能讓飲食結構更均衡，並在長期中改善血糖穩定性與身體狀態。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

