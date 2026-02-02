紫色山城再添低碳永續亮點 瑞里村景觀步道改善榮獲公共工程金質獎

▲瑞里村景觀步道改善榮獲公共工程金質獎，瑞里社區位於梅山鄉山區，自然與人文資源豐富，以每年春季盛開的紫藤花海聞名，全年度亦擁有賞螢、觀星、茶園體驗等多元遊憩特色。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／嘉義 報導】紫色山城再添農村好景點！嘉義縣梅山鄉瑞里社區林蔭景觀步道，近年在農業部農村發展及水土保持署推動下，以「減法設計」為核心理念進行改善，全長約550公尺的步道不僅大幅提升通行安全與行走舒適度，更兼顧環境友善與低碳永續精神，整體規劃與施工成果榮獲第25屆公共工程金質獎土木類肯定，為紫色山城再添一條具代表性的永續示範步道。

▲透過農村再生計畫的協助，社區共同打造這條舒適好行的林蔭步道。

廣告 廣告

瑞里社區位於梅山鄉山區，自然與人文資源豐富，以每年春季盛開的紫藤花海聞名，全年度亦擁有賞螢、觀星、茶園體驗等多元遊憩特色。瑞里村林相卿村長表示，透過農村再生計畫的協助，社區共同打造這條舒適好行的林蔭步道，重新串聯既有聚落動線與體驗節點，改善過去步行系統零散的問題，同時融入社區導覽與學習功能，讓步道不只是通行空間，更成為推廣環境教育與在地文化的重要場域。未來也將進一步結合在地民宿群與茶農班，透過共學輪值制度，引導居民與遊客深入認識瑞里的生活風景與產業故事。

▲步道沿線依地形條件設置石板階梯、觀景平台、繩索欄杆及止滑導引設施，營造安全且親近自然的步行環境。

農村水保署指出，本次景觀步道改善工程順應既有山徑與農務通路進行規劃，採取模組化工法與水陸共構方式施作，過程中以人力取代大型機具，降低開挖與對環境的擾動，同時選用國產材柳杉、再生塑木與自然石材等永續資材，施作護坡、棧道及乾砌石溝等設施，實踐低碳、友善土地的工程精神。

▲在芬多精環繞中感受瑞里獨有的自然景緻與農村風情。。

步道沿線依地形條件設置石板階梯、觀景平台、繩索欄杆及止滑導引設施，營造安全且親近自然的步行環境，無論是日常踏青或社區導覽學習，都能提供一條安全、舒適又富教育意義的共學體驗動線，充分體現「以少為多、以簡為優」的永續智慧。

農村水保署進一步表示，透過友善工法改善後的瑞里景觀步道，成功串聯周邊生態導覽與四季茶旅體驗，逐步形塑完整的「森遊瑞里」品牌。走進瑞里，春季可欣賞壯麗的紫藤花瀑，夏季賞螢、秋季觀鷺，冬季則能體驗阿里山茶道與竹林茶席的雅緻氛圍；沿著166縣道，亦有多家咖啡莊園值得旅人駐足品味。誠摯邀請國人走訪紫色山城，沿著林蔭步道漫遊山林，品味茶香與咖啡香，在芬多精環繞中感受瑞里獨有的自然景緻與農村風情。