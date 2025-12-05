紫色蒜香藤正盛開！苗栗通霄私房景點大公開：花海秘境、日落大道、心型公路、飛牛牧場必踩

Photo Credits：nelly.hong、_a.raw_

苗栗通霄迎來最夢幻的紫色季節！正值蒜香藤盛開，山坡與巷弄都被迷人紫瀰漫，搭配海線特有的風車景觀、公路地形與夕陽視野，成為秋冬最療癒的散步路線。從隱藏版花海秘境、能俯瞰整片海岸線的嶺頂瞭望台，到親子必踩的火車頭園區，都讓旅人一次收集山海美景。

【通宵私房景點】

通宵楓樹里/蒜香藤花海盛開

飛牛牧場/餵小牛喝奶

西濱公路日落大道

嶺頂瞭望台/看海岸線風車美景

苗栗火車頭園區

通宵心型彎/浪漫的心形公路

Photo Credits：ada_00170、nelly.hong、wei_lin_love

楓樹里近期因「蒜香藤花海」爆紅，整片民宅外圍、坡地與牆面被紫色花瀑覆蓋，像走進低調版紫藤隧道。每年 10–12 月為最盛放時期，是攝影愛好者與賞花旅人必踩的私房景點。漫步其中能聞到淡淡香氣，搭配鄉間景色更顯浪漫。

地址： 苗栗縣通霄鎮楓樹里

交通方式： 建議自駕，從通霄交流道下後依導航可直達；或於通霄火車站搭乘計程車前往。

飛牛牧場/餵小牛喝奶

Photo Credits：rae_0922_、wynn.travelgirl、una__yiwen、reecechian

佔地 120公頃的飛牛牧場，有著丘陵地、群山和森林，結合日式、美式牧場設計的休閒農場，仿歐式的紅屋頂牛棚、白牆小木屋座落在翠綠草地上，偶有成群牛羊隻，讓人心境可以瞬間放飛在這片大自然的環抱中。初次來飛牛牧場的朋友，推薦可以在網路平台上尋找優惠套票，像是鮮乳冰淇淋/烤布丁伴手禮或是彩繪肥牛DIY體驗…等，都有套裝優惠可以參考。

地址：苗栗縣通霄鎮166號

交通資訊：可以搭乘台鐵 (海線)至通霄車站下車，轉搭搭計程車入園，計程車車程15分鐘即可抵達。

西濱公路落日大道

Photo Credits：imma_pon、bb211019、shih.shin32

位在通霄的落日大道，之前曾經是台灣最美十大景觀公路票選的第一名，因為在黃昏時不僅可以欣賞美麗的懸日美景，還能欣賞美麗的海景，讓有想奔向大海的興奮。

地址：台61線西濱快速道路111至121公里苗栗縣通霄鎮路段，可導航通霄分局埔口派出所

嶺頂瞭望台/看海岸線風車美景

Photo Credits：sam19671126、sunnylovetravel_

嶺頂瞭望台位於海拔較高處，是欣賞通霄海岸線的最佳角度。從平台望出去，可一次收下整排風力發電機、藍色海面與公路地景，夕陽時段更是金光灑落海面的絕景，擁有「海線日落天堂」之稱。非常適合拍照、看夕陽與吹海風，近年成為旅人必訪的觀海地標。

地址： 苗栗縣通霄鎮嶺頂段

交通方式： 建議自駕

苗栗火車頭園區

Photo Credits：aday0530、lin99258

苗栗火車頭園區收藏多台具有歷史意義的蒸汽機車與車廂，是喜歡鐵道文化旅人必逛的戶外博物館。園區腹地大，能近距離欣賞不同年代的火車造型，也很適合親子散步、拍照打卡。周邊景色充滿復古味，早晨與黃昏光線都特別好拍。

地址： 苗栗縣苗栗市鐵路一村內（鄰近苗栗車站）

交通方式： 搭乘火車至「苗栗站」步行約 10 分鐘即可抵達

通宵心型彎/浪漫的心形公路

Photo Credits：qiuung、_a.raw_、chi_yu777

通往苗栗新埔路嶺頂步道，沿途上有一個極浪漫的「心形公路」，恰巧是一個依山傍海的彎道，是個同時可以欣賞山跟海的祕境。

地址：苗栗縣通霄鎮新埔路，可直接導航心型公路

撰文者/ 海的那編