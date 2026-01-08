紫荊花影帝 陳曉東拿獎座當MIC

陳曉東首奪影帝，親手拿到獎座後開心爆表。

記者戴淑芳∕台北報導

陳曉東日前終於親手拿到第4屆香港紫荊花國際電影節「最佳男主角」獎座，第一次拿到與電影相關的獎項，當然開心，但也坦言反而讓自己更清楚看到不足，提醒未來還有很多空間可以再突破，淡定笑說：「挑戰依舊，繼續move on。」

由於原定舉行的頒獎典禮因火災意外取消，獎座先寄到電影公司，直到跨年後劇組終於聚在一起吃飯，乾脆直接補辦一場「超迷你頒獎典禮」，沒有紅毯、沒有流程，大家在餐桌邊互相頒獎拍照留念，氣氛溫馨。

廣告 廣告

陳曉東接過獎座後開心爆表，將獎座當成麥克風氣氛直接拉滿，模仿起謝天華近期獻唱〈愛很簡單〉的唱腔與神情，一邊唱、一邊加碼扭動臀部，瞬間把抒情歌唱成「熱舞版」，畫面相當熱鬧逗趣全場笑聲不斷。

陳曉東也大方分享近期投入新歌，2026年將推出全新雙版本新曲，有粵語版〈今天我們都會飛〉及國語版〈禁止糾纏〉，將於1月9日與歌迷分享，請大家拭目以待。