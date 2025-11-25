紫薯被譽為「花青素大王」 專家：有助抗老化、穩定血糖

紫薯被專家譽為「花青素大王」，不僅抗氧化能力強，還富含膳食纖維，適量食用有助於抗老化並延緩血糖上升，其特殊營養成分使其成為減重者的理想主食選擇，尤其適合在冬季食用。

紫薯具有溫和的甜味與高飽足感，是能同時兼具抗氧化與血糖友善的根莖類食物。（示意圖／Pexels）

食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中分享，花青素具有強大的抗氧化能力，能保護細胞並減少氧化壓力。而紫薯正是富含花青素與膳食纖維的代表食物之一。他指出，紫薯具有溫和的甜味與高飽足感，是能同時兼具抗氧化與血糖友善的根莖類食物，也是冬季最適合的主食。

根據韋恩的說明，紫薯的健康好處多元。首先，紫薯富含花青素，抗氧化能力強，有助於降低細胞氧化壓力，改善身體慢性發炎。其次，紫薯含有豐富的膳食纖維，能延緩飯後血糖上升，並提升飽足感，對於想減重的人特別有幫助。

此外，紫薯還具有多種益生質，可促進腸道益菌生長，改善便祕與腸道健康，幫助排便規律。作為根莖類食物，紫薯的熱量密度較低，適合作為想減重或體重管理者的替代主食。

紫薯具有多種益生質，可促進腸道益菌生長，改善便祕與腸道健康，幫助排便規律。（圖／Photo AC）

馬光中醫在診所網站也發文指出，紫薯之所以呈現紫色，是因為含有極高的花青素，這種強力抗氧化劑能保護人體免受自由基的損害，具有抗癌、預防心腦血管疾病，以及保護肝臟等多重功效。

馬光中醫說明，花青素還能延緩腦神經衰老，對由糖尿病引起的毛細血管病也有防治作用。在增強心肺功能的同時，花青素還能預防老年癡呆，對身體健康有全面的保護作用。

