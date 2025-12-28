紫金馬拉松「在地美食伴跑1500人」！終點站烤乳豬飄香畫面曝

記者簡榮良／綜合報導

邊跑邊補充熱量，太幸福！「2025濁水溪紫金馬拉松－虎康林內站」，齊聚國內外跑者1500人，於昨（27）日林內紙蝶生態地景園區起跑，沿途賽道風光絕佳，補給站的在地美食，一同上場伴跑，包括：芋頭米粉、芋粿巧、新鮮火龍果，全端上桌，終點站還有整隻烤乳豬飄香，活動頗受親子喜愛。

「2025濁水溪紫金馬拉松－虎康林內站」，齊聚國內外跑者1500人，於昨（27）日林內紙蝶生態地景園區起跑。（圖／翻攝畫面）

「2025濁水溪紫金馬拉松－虎康林內站」於12月27日盛大舉辦，吸引近1,500名國內外跑者齊聚林內紙蝶生態地景園區起跑，賽道沿途穿梭稻田、芋頭田、玉米田、鳳梨田等多種豐富年作物景致，讓跑者在奔馳間感受大地綠意與金色稻浪的變化美景，沿線天氣舒適涼爽，跑步節奏輕快愜意。

在地特色補給與美食文化一同上場！賽道補給站除了提供傳統能量補給外，更結合在地特色美食：包括芋頭米粉、芋粿巧、芋圓等芋頭系列補給；新鮮火龍果、鳳梨等當季水果補給，讓跑者在補充能量的同時也能品味林內豐富農產風味。終點站更準備了烤乳豬、烤香腸與多樣熱食，為跑者補充跑後能量、共度豐盛時刻。

終點站更準備了烤乳豬、烤香腸與多樣熱食，為跑者補充跑後能量、共度豐盛時刻。（圖／翻攝畫面）

吃飽喝足還不夠，活動會場安排十多組在地團體表演輪番上陣，包括舞蹈、歌唱、打鼓、小提琴音樂演出。同時現場設置在地小農市集及林內驛站籠仔笱編織、愛某卡多有機生菜製作、嵐畇手作坊DIY體驗攤位，讓家長與孩子可一同參與，此外還準備了跳床遊戲、攀樹體驗等互動活動，活動氣氛熱烈、適合全家大小共享歡樂時光。

而賽事高潮之一，莫過於抽獎活動！最大獎為55吋液晶大電視，此外還有氣炸鍋、電動牙刷等多項精美好禮。林內鄉長劉姿言表示，未來將延續本活動特色，期待吸引更多國內外跑者參與，進一步將林內地區打造為結合健康、旅遊與在地文化的年度運動品牌盛事。

活動氣氛熱烈、適合全家大小共享歡樂時光。（圖／翻攝畫面）

林內鄉長劉姿言表示，未來將延續本活動特色，期待吸引更多國內外跑者參與。（圖／翻攝畫面）

