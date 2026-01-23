紫雲是祖父莊嚴叮嚀！ 黃智賢痛批黃國昌把堂號當中國通行證

黃國昌自稱「紫雲黃氏」惹惱黃智賢。（資料畫面）

民眾黨主席黃國昌近期接受國民黨前立委蔡正元專訪，首度強調自己是「紫雲黃氏」，展現與中國的血脈連結，此舉與其過往「台獨反中」的政治形象大相逕庭。對此，資深媒體人黃智賢強烈憤慨，指出「紫雲」是黃家極其神聖的堂號，代表著莫忘祖宗、重信守諾的祖訓。她痛批黃國昌為了利益轉換政治路線，竟將祖先堂號當作「洗地工具」，這種政治投機行為令家族蒙羞。

黃智賢今（23日）透過臉書感性表示，「紫雲」二字對黃家而言具備極其莊嚴的意義。她透露，其親胞弟、國防安全研究院所長蘇紫雲因從母姓，當年祖父特地以此命名，便是為了叮嚀後代即便姓氏不同，也切莫忘記自己是黃家子孫。她感嘆，祖父那份何等莊嚴的叮嚀，如今卻被有心政客當作政治變色、尋求中國靠山的通行證，令人不勝唏噓。

黃智賢長文分析，黃國昌的政治立場始終以個人利益為唯一導向。她細數黃國昌從「反媒體壟斷」與「太陽花學運」起家，在獨派與蔡英文的提攜下當選立委，曾激進喊出「消滅國民黨」、舉辦「反紅媒」遊行，卻在同時安排妻子赴美生產，為孩子取得美國身分。

黃智賢批評，黃國昌在鬥垮自創的時代力量後，帶槍投靠民眾黨，並在柯文哲遭羈押後掌握實權。過去他對國民黨韓國瑜、傅崐萁惡言相向，如今卻與藍營派系水乳交融，甚至與當年被他發動罷免的蔡正元「大和解」，種種行為顯示其立場毫無中心思想，唯利是圖。

黃智賢認為，黃國昌此刻突然大打「尋根牌」並強調炎黃子孫，是因為他即將失去立委身分保護傘，且在新北市長選戰中缺乏競爭力。加上柯文哲若交保，黃國昌將失去黨內實權，在政治窮途末路之際，才急需中國做為新靠山。

黃智賢嚴肅強調，紫雲黃家最重視的是「誠實與品格」，核心價值是不貪不取、重誠信言諾。她重砲轟擊黃國昌一生不斷出賣他人以換取榮華富貴，這種人格特質正是紫雲堂所鄙夷的，「以人格換榮華，是讓紫雲二字蒙羞」。她呼籲黃國昌不要在走投無路時才利用祖先，更不應將神聖的堂號當作政治投機的道具。





