紫霞仙子淪演露骨三級片 朱茵認被誤導心痛：我被騙了！

【緯來新聞網】香港女星朱茵因電影《大話西遊》飾演「紫霞仙子」而爆紅。不過她曾透露，早年參演過三級片《制服誘惑》，是因為受到導演王晶的誤導，讓她後悔不已，形容這段經歷是演藝生涯中最不堪的一頁。

朱茵認被誤導拍三級片。（圖／翻攝微博）

當時朱茵接拍該片時，原片名為《午夜屠夫》，她原以為這是一部愛情加懸疑類型的作品。沒想到在拍攝結束後，片名被改成了帶有挑逗意味的《制服誘惑》，令她大感錯愕。



朱茵曾提到，王晶當初向她保證內容健康，結果實際拍攝時卻充滿讓人難堪的情節，不僅衝擊她原有的清新形象，也讓她深感被欺騙。她曾無奈地說：「我被騙了！」儘管內心失望，她並未公開批評王晶，雙方後來依舊維持合作關係。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《琅琊榜》10周年大慶祝 這天開啟24小時免費馬拉松直播

古力娜扎看到他狂翻白眼！劉端端勾魂眼太強女裝照曝光