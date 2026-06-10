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紫青國際商會布局金門 推動企業交流、產業合作與觀光發展 打造跨域合作平台

總會長郭金耀攜手金門分會籌備會長潘欽章率團拜會縣府及地方產業代表，共創企業交流與區域發展新契機

為深化地方連結、促進企業交流、產業合作及觀光發展，紫青國際商會正式啟動金門分會籌備工作，積極布局離島發展。期望透過整合產、官、學及社會各界資源，建構兼具企業交流、商務合作、公益服務與城市行銷功能的平台，為金門產業升級、觀光發展及區域經濟注入新動能。

金門分會籌備會大合照。圖／紫青國際商會提供

日前由紫青國際商會總會長郭金耀率領團隊前往金門展開系列交流拜會行程，由金門分會籌備會長潘欽章及夫人蕭美萍全程陪同，並偕同副秘書長馮月林共同走訪地方重要單位、企業界及各領域代表人士，深入了解金門產業現況與未來發展方向，為金門分會成立及後續運作奠定基礎。

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李文良副縣長、許績鑫處長拜會照。圖／紫青國際商會提供

此次行程中特別拜會金門縣政府，由副縣長李文良親自接見，並與觀光處處長許績鑫進行交流座談。雙方針對金門觀光發展、地方產業升級、招商合作、公益服務、城市品牌行銷及國際交流等議題深入交換意見。縣府團隊對於紫青國際商會透過民間平台整合資源、協助地方發展的理念表達高度肯定，並期待未來透過更多合作機會，共同提升金門整體發展能量。

除與縣府團隊交流外，紫青國際商會總會長郭金耀一行亦拜會金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、副指揮官李其桓少將、金門縣警察局局長黃壬聰、福建調查處處長馬忠亮、駐區督察廖當敏，以及金門酒廠工會理事長陳尚智等地方重要領導人士。雙方就人才培育、公益服務、社會參與、地方發展及未來合作方向進行交流，展現紫青國際商會積極串聯各界資源、深化社會責任及推動地方共榮發展的理念。

籌備會交流座談照。圖／紫青國際商會提供

在企業交流方面，本次活動獲得多位金門企業領袖支持與參與，涵蓋食品、觀光旅宿、交通租賃、醫療、餐飲、建設及不動產等重要產業領域，包括聖祖食品總經理陳緣姿、雙和建設董事長王博玄、光華園餐廳董事長張國威、吾家診所院長吳錫鋪、吉品租車企業股份有限公司總經理李明妹、宏泰不動產建設有限公司總經理陳明泰，以及金門艾美商旅、六桂飯店執行長林蔓婷等企業代表，共同探討金門觀光發展、企業合作、商務媒合、產業升級及區域經濟發展等議題。

籌備會交流座談照。圖／紫青國際商會提供

與會企業代表一致認為，面對市場快速變遷與產業轉型需求，跨領域合作已成為企業發展的重要趨勢。紫青國際商會未來可望扮演資源整合平台角色，透過企業交流、商務媒合、經驗分享及公益參與，協助企業拓展市場、創造合作機會，進一步提升地方產業競爭力與發展能量。

紫青國際商會總會長郭金耀表示，金門擁有深厚的人文歷史底蘊、豐富的觀光資源及獨特的產業特色，同時具備連結兩岸及國際市場的重要區位優勢。未來金門分會將以企業交流、產業合作、公益服務、青年培育、文化推廣及國際合作為核心發展方向，協助推動金門觀光發展、地方創生、企業升級及城市品牌行銷，打造具有影響力的區域交流平台。

李副指揮官及郭總會長前往聖祖食品交流照。圖／紫青國際商會提供

金門分會籌備會長潘欽章表示，希望透過紫青國際商會平台匯聚各界優秀人才與企業力量，串聯金門企業、觀光產業、青年創業團隊及專業人才資源，促進產業合作與資源共享，進一步提升金門對外交流能量與國際能見度，創造更多投資、合作及發展機會，讓紫青國際商會在金門落地生根，攜手各界共同推動地方繁榮與永續發展。

紫青國際商會表示，金門分會籌備工作已正式展開，未來將持續深化與地方政府、企業界及社會各界的合作關係，扮演連結地方與外部資源的重要橋樑，攜手產、官、學及民間力量，共同打造資源共享、合作共榮的平台，為金門開創更多元的發展契機與國際視野。

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