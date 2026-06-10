｢紫青國際商會｣布局金門 郭金耀攜手潘欽章打造企業交流與觀光發展平台

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

紫青國際商會金門分會籌備會大合照。(圖／記者翻攝)

【警政時報 包克明／金門報導】為深化地方連結、促進企業交流、產業合作及觀光發展，紫青國際商會總會長郭金耀日前率團抵金門正式啟動金門分會籌備工作，積極布局離島發展。期盼透過整合產、官、學及民間資源，建構兼具企業交流、商務合作、公益服務與城市行銷功能的跨域平台，為金門產業升級、觀光發展及區域經濟注入全新動能。

金門分會籌備會長潘欽章及夫人蕭美萍(右2)與副縣長李文良、許績鑫處長合影。(圖／記者翻攝)

紫青國際商會總會長郭金耀偕同副秘書長馮月林一行抵金門展開系列拜會與交流行程，期間是由金門分會籌備會長潘欽章及夫人蕭美萍全程陪同，親自走訪地方政府、企業界及各領域代表人士，深入了解金門產業發展現況與未來需求，為金門分會成立及後續運作奠定堅實基礎。

廣告 廣告

總會長郭金耀主持籌備會交流座談。(圖／記者翻攝)

潘欽章表示，金門擁有豐富觀光資源、深厚人文底蘊及多元產業特色，未來希望藉由紫青國際商會平台，匯聚企業菁英、專業人才及青年創業力量，串聯地方產業與外部資源，促進資源共享與跨域合作，進一步提升金門對外交流能量與國際能見度，創造更多投資、合作與發展機會。

總會長郭金耀(右)與金門防衛指揮部（金防部）副指揮官李其桓少將在聖祖食品前交流合影。(圖／記者翻攝)

此次交流行程中特別拜會金門縣政府，由副縣長李文良親自接見，並與觀光處處長許績鑫進行座談交流。雙方針對金門觀光發展、地方產業升級、招商引資、公益服務、城市品牌行銷及國際交流等議題深入交換意見。縣府團隊對紫青國際商會透過民間力量整合資源、協助地方發展的理念表達高度肯定，並期待未來透過更多合作機制，共同提升金門整體競爭力與發展能量。

除拜會縣府團隊外，郭金耀一行人亦前往拜會金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、副指揮官李其桓少將、金門縣警察局局長黃壬聰、法務部調查局福建省調查處處長馬忠亮、駐區督察廖當敏，以及金門酒廠工會理事長陳尚智等地方重要領袖。各界針對人才培育、公益服務、社會參與及地方永續發展等議題進行交流，展現商會積極串聯社會資源、善盡企業社會責任的願景。

總會長郭金耀(右2)由副秘書長馮月林(右1)陪同赴福建調查處與處長馬忠亮(中)等人合影。(圖／記者翻攝)

在企業交流方面，本次活動獲得金門多位產業代表支持與參與，涵蓋食品、觀光旅宿、交通租賃、醫療、餐飲、建設及不動產等領域，包括聖祖食品總經理陳緣姿、雙和建設董事長王博玄、光華園餐廳董事長張國威、吾家診所院長吳錫鋪、吉品租車企業股份有限公司總經理李明妹、宏泰不動產建設有限公司總經理陳明泰，以及金門艾美商旅、六桂飯店執行長林蔓婷等企業代表，共同探討觀光產業升級、商務媒合、企業合作及區域經濟發展方向。

與會企業代表一致認為，在全球產業快速變遷及市場競爭加劇的環境下，跨領域合作已成為企業永續發展的重要關鍵。未來紫青國際商會可望扮演資源整合與合作媒合平台角色，透過企業交流、經驗分享、公益參與及商務合作，協助企業拓展市場版圖，創造更多合作契機，進一步提升地方產業競爭力。

郭金耀表示，金門不僅擁有獨特的人文歷史與觀光優勢，更具備連結兩岸及國際市場的重要區位條件。未來金門分會將以企業交流、產業合作、公益服務、青年培育、文化推廣及國際合作為核心發展方向，持續深化與地方政府及產業界合作，打造兼具影響力與行動力的區域交流平台，攜手各界共同推動地方創生、產業升級與永續發展，為金門開創更多元的國際發展契機。

更多警政時報報導

【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤

【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！