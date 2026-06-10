｢紫青國際商會｣布局金門 郭金耀攜手潘欽章打造企業交流與觀光發展平台
【警政時報 包克明／金門報導】為深化地方連結、促進企業交流、產業合作及觀光發展，紫青國際商會總會長郭金耀日前率團抵金門正式啟動金門分會籌備工作，積極布局離島發展。期盼透過整合產、官、學及民間資源，建構兼具企業交流、商務合作、公益服務與城市行銷功能的跨域平台，為金門產業升級、觀光發展及區域經濟注入全新動能。
紫青國際商會總會長郭金耀偕同副秘書長馮月林一行抵金門展開系列拜會與交流行程，期間是由金門分會籌備會長潘欽章及夫人蕭美萍全程陪同，親自走訪地方政府、企業界及各領域代表人士，深入了解金門產業發展現況與未來需求，為金門分會成立及後續運作奠定堅實基礎。
潘欽章表示，金門擁有豐富觀光資源、深厚人文底蘊及多元產業特色，未來希望藉由紫青國際商會平台，匯聚企業菁英、專業人才及青年創業力量，串聯地方產業與外部資源，促進資源共享與跨域合作，進一步提升金門對外交流能量與國際能見度，創造更多投資、合作與發展機會。
此次交流行程中特別拜會金門縣政府，由副縣長李文良親自接見，並與觀光處處長許績鑫進行座談交流。雙方針對金門觀光發展、地方產業升級、招商引資、公益服務、城市品牌行銷及國際交流等議題深入交換意見。縣府團隊對紫青國際商會透過民間力量整合資源、協助地方發展的理念表達高度肯定，並期待未來透過更多合作機制，共同提升金門整體競爭力與發展能量。
除拜會縣府團隊外，郭金耀一行人亦前往拜會金門防衛指揮部指揮官黃先任中將、副指揮官李其桓少將、金門縣警察局局長黃壬聰、法務部調查局福建省調查處處長馬忠亮、駐區督察廖當敏，以及金門酒廠工會理事長陳尚智等地方重要領袖。各界針對人才培育、公益服務、社會參與及地方永續發展等議題進行交流，展現商會積極串聯社會資源、善盡企業社會責任的願景。
在企業交流方面，本次活動獲得金門多位產業代表支持與參與，涵蓋食品、觀光旅宿、交通租賃、醫療、餐飲、建設及不動產等領域，包括聖祖食品總經理陳緣姿、雙和建設董事長王博玄、光華園餐廳董事長張國威、吾家診所院長吳錫鋪、吉品租車企業股份有限公司總經理李明妹、宏泰不動產建設有限公司總經理陳明泰，以及金門艾美商旅、六桂飯店執行長林蔓婷等企業代表，共同探討觀光產業升級、商務媒合、企業合作及區域經濟發展方向。
與會企業代表一致認為，在全球產業快速變遷及市場競爭加劇的環境下，跨領域合作已成為企業永續發展的重要關鍵。未來紫青國際商會可望扮演資源整合與合作媒合平台角色，透過企業交流、經驗分享、公益參與及商務合作，協助企業拓展市場版圖，創造更多合作契機，進一步提升地方產業競爭力。
郭金耀表示，金門不僅擁有獨特的人文歷史與觀光優勢，更具備連結兩岸及國際市場的重要區位條件。未來金門分會將以企業交流、產業合作、公益服務、青年培育、文化推廣及國際合作為核心發展方向，持續深化與地方政府及產業界合作，打造兼具影響力與行動力的區域交流平台，攜手各界共同推動地方創生、產業升級與永續發展，為金門開創更多元的國際發展契機。
更多警政時報報導
【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤
【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
教宗親赴巴塞隆納！為全球最高教堂「聖家堂」新塔祈福
教宗 Leo XIV 於週三抵達西班牙巴塞隆納，為知名地標聖家堂（Sagrada Familia）甫完工的巨型塔樓主持祈福儀式。這座由建築大師高第設計的傑作，目前已成為全球最高的教堂，吸引數百萬信徒與遊客關注。
NBA/4比0封王夢碎！尼克總冠軍賽G4主場票價3天暴跌70%
NBA總冠軍賽第3戰，聖安東尼奧馬刺在客場展現韌性擊敗紐約尼克，將系列賽追成1比2。隨著尼克無緣在第4戰封王，原本火熱的門票行情也迅速降溫，第4戰最低票價一天內重挫超過70%。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥張安平：人類不會被取代但怕3件事
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥（1101）董事長張安平今（10）日在 2026董事學會十五週年年會演講，回答AI會不會取代人類？的問題，他說，AI是人類文明有史以來最強大的工具，但問題不是工具本身，而是把AI拿來治國，怕的是人類懶得思考、懶得判斷、懶得擔負責任。最重要知道「什麼事情不該做」。
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
台積電領軍！10檔同步除息 台股明開盤「蒸發52點」原因曝
Grab才剛釋疑 Uber One會員突喊漲66% 官方祭3大福利留客
繼今年4月Uber Eats調整商家服務費後，會員方案價格也將進行。Uber今（10）日向Uber One會員發出通知，自7月13日起調漲訂閱費，漲幅約66%，創下Uber One在台推出以來最大漲幅。值得注意的是，這次Uber大幅調漲會…
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
開業4年！基隆最美文青旅店7/15熄燈 遊客直呼可惜
生活中心／陳崇翰、陳妍霖、莊柏驊 基隆報導位在基隆、國立海洋科技博物館旁，有一家擁有4.5顆星的文青旅店，2022年才開幕，主打深度生態旅遊，吸引不少親子造訪，但開業4年，驚傳歇業，業者在臉書公告，「7月15號起正式畫下句點」，消息一出，為地方拋下震撼彈，有遊客直呼太可惜，但也有人說，平常來沒什麼人。
台股摔逾千點、美CPI數據恐難看 大華銀投信：短震反有利長多、息價雙優高息ETF抗震
[Newtalk新聞] 在市場近期忌憚美國通膨（CPI）數據可能升溫下，美股、亞股估值回檔，台股也難逃。加權指數今（10）日亦收跌1,478.90 點或 3.31%，至43,225.54 點、摔破月線。 對於市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，大華銀投信表示，台股以 AI 成長為主調的投資趨勢並未扭轉，但今年來漲勢強勁，短期震盪難免，建議可強化配置息收、填息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF，透過高息保護度過短期震盪，放眼 AI 長線成長。 優利＋高填息 00918晉升千億ETF 大華銀投信今（10）日舉辦 2026 下半年投資展望，執行副總經理張耿豪表示，五月底公告配息 1.26 元的「大華優利高填息30」（00918）在近期市場震盪環境中，相當受投資人青睞，推升淨值、規模階創新高，正式加入「千億ETF」俱樂部。其具備優利與高填息的雙重優勢，長期而言具備投資價值。 攤開 00918 的配息及填息紀錄，近 12 次除息中已 9 次完成填息。 圖：黃偉柏製／資料來源：大華銀投信 根據大華銀投信、Bloomberg 統計數據，截至今年 6 月 3 日為止，00918 總報酬已高達 19
美女主播張倍滋親赴南韓前線採訪 被疑是中國媒體險遭抗議民眾驅趕
【記者林秭渝／台北報導】南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。
伊朗公布空襲美軍基地畫面！巴林上空爆閃光
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美軍為回應阿帕契直升機遭擊落，對伊朗多地發動襲擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也發動報復反擊，向多個美軍目標發射了大批飛彈與無人機。伊朗反擊美軍3地基地 ...
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
暫停交易藏大動作！「連接線束大廠」傳跨國併購案 法人看好EPS三年拚168元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導接線束大廠貿聯-KY（3665）昨（9）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意自今（10）日起暫停交易，市場盛傳可能與跨國...
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
影/徐欣瑩霸氣秒殺鄭朝方「奉旨提名」：新竹縣藍白合已凝聚共識
民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德讚「鄭朝方決心走一條天堂路」，但綠營傳出不同意見認為勝敗早已看得清楚。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，酸鄭朝方「奉旨提名」。
王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。