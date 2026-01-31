紫馬呈祥春福滿道東 道東書院書法名家揮毫贈春聯

▲和美鎮長林庚壬表示，「紫馬呈祥春福滿道東」活動不僅是一場融合書法、音樂與藝文展覽的文化盛宴，更是一場充滿歡樂與祥和氛圍的新春聚會。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為活化和美鎮國定古蹟道東書院，由和美鎮公所主辦、彰化縣道東文教協會執行，並由和美鎮民代表會協助辦理的「紫馬呈祥春福滿道東」名師寫春聯贈墨寶暨藝文作品展覽活動，於今（31）日下午在道東書院熱鬧登場。活動內容包含地方知名書法名家現場揮毫、免費贈送春聯，並結合薩克斯風演奏及藝文作品展覽，吸引不少民眾前來感受傳統文化與年節氛圍。

春聯為傳統春節文化中不可或缺的重要元素，象徵人們對新年的美好期盼與祝福。此次活動中，書法名師以筆墨傳情，現場揮毫書寫吉祥字句與寓意深遠的對聯，不僅展現書法藝術之美，更透過春聯這項文化載體，傳遞新春祝福與文化精神。每一幅親筆書寫的春聯，皆蘊含書者的用心與情感，讓民眾在字裡行間感受濃厚年味與傳統文化的深刻內涵。

此外，活動現場特別安排薩克斯風音樂演出，悠揚的旋律為新春時節增添溫馨動人的節奏，吸引各地民眾蒞臨道東書院，沿著古蹟靜謐的小徑漫步，細細品味春天氣息，感受自然、人文與藝術交織而成的美好時光。

和美鎮長林庚壬表示，「紫馬呈祥春福滿道東」活動不僅是一場融合書法、音樂與藝文展覽的文化盛宴，更是一場充滿歡樂與祥和氛圍的新春聚會，邀請民眾攜手迎接春天的到來，共度溫馨喜悅的新年時光。