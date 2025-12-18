累了喝咖啡撐一下？醫警告：正用未來健康刷卡...還不出來

許多病人和家屬在門診得知新診斷疾病時，常會問「明明好好的，怎麼會這樣」。黃軒醫師表示，身體不是突然壞掉，而是被每天的壞習慣慢慢榨乾，健康是一點一滴被掏空的。

許多病人和家屬在門診得知新診斷疾病時，常會問「明明好好的，怎麼會這樣」。

重症醫師黃軒在臉書專頁發文指出，很多人習慣把疲勞「借來用」卻從不償還，累了就喝咖啡、撐到週末再睡。他說明，睡眠不是休息而是維修工程，長期睡眠不足會讓交感神經持續亢奮、皮質醇居高不下、發炎訊號在體內慢慢累積。黃軒引述研究指出，慢性睡眠剝奪會顯著增加心血管疾病、代謝症候群與免疫失調風險，人們以為在撐，其實是拿未來的健康來刷卡。

在飲食習慣方面，黃軒表示問題不在於熱量多寡，而是食物在體內引發的反應。他指出，常吃加工飲食會擾亂腸道菌相、提高全身性低度發炎、影響大腦情緒與專注力。黃軒引用研究說明，腸道菌相失衡與憂鬱、肥胖、糖尿病、免疫疾病高度相關，強調這不是吃壞肚子，而是慢慢吃壞系統。

常吃加工飲食會擾亂腸道菌相、提高全身性低度發炎、影響大腦情緒與專注力。

黃軒也提到現代人大腦永遠在線上的問題。他說明，滑手機、回訊息、追短影片讓大腦一直處於待命狀態，長期傷害大腦。黃軒引述神經科學研究發現，長期碎片化注意力會降低前額葉皮質功能、影響情緒調節與決策能力，持續資訊干擾會讓大腦更難進入深度思考與修復狀態，神經系統從未真正下班。

關於久坐的危害，黃軒表示傷害不只是腰酸背痛。他引用研究說明，長時間坐著會抑制脂蛋白脂解酶活性、降低胰島素敏感度、增加心血管與死亡風險。黃軒特別強調，即使有運動習慣，久坐本身仍是獨立危險因子，其他23小時都在抵消運動的1小時。

心理壓力會透過下丘腦—腦下垂體—腎上腺軸影響免疫、心血管與腸胃功能。

在情緒壓力方面，黃軒指出很多人不說、不哭、不麻煩別人，但壓力從來不會消失，只會轉帳。他說明，心理壓力會透過下丘腦—腦下垂體—腎上腺軸影響免疫、心血管與腸胃功能。黃軒引述研究表示，慢性壓力與憂鬱症、心血管疾病、慢性疼痛密切相關，人們以為撐住了，其實是身體在替自己扛。

黃軒提醒，真正可怕的從來不是某一天突然生病，而是早就習慣忽略疲勞、忽略情緒、忽略身體的低聲抗議，直到有一天身體不再小聲才會驚覺。他比喻，一棟建築物天天被掏空，有一天垮了是必然可見的，人的健康狀況也是如此。黃軒提醒，健康不是靠一次拯救，而是每天少做一點傷害。

