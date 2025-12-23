累了嗎？黑貓宅配「開到打瞌睡」大迴轉衝對向…「路人奔逃」畫面曝光

社會中心／羅欣怡報導

一輛黑貓宅配的貨車今（23日）行經新北市新店區安一路與玫瑰路口時，疑因精神不濟衝到對向車道，等駕駛回神時想要把方向盤拉正為時已晚，直接「騎上」花圃，當下還有一名女子即時閃躲，險些釀成嚴重事故。

黑貓宅急便的小火車衝到對向，險些撞到路人。（圖／翻攝畫面）

畫面中，小貨車車速不快，但一路越過十字路口，接著來個大左轉，但他卻開上人行道，下一秒突然加速爆衝，一路衝到對向車道，當時一名路人正在人行道上，看到小貨車朝自己衝來，倉皇逃命，幸運躲過一劫，而小貨車則是一路開上一旁花圃，卡在上面無法動彈。

小貨車「騎上」花圃。（圖／翻攝畫面）

警方指出，經查為小貨車駕駛趙男（24歲）於今日下午5時許，行經安一路欲右轉玫瑰路時，疑因疲勞一時恍神逆向開往玫瑰路對向車道，回神時立即回正方向盤仍失控暴衝路邊斜坡。警方表示，經實施酒測，趙男無酒精反應，本案無人受傷，僅波及到路邊些許盆栽，詳細肇事原因仍待查。

