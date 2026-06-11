累到睡不飽！鳳小岳手握7代言狂賺千萬 罕吐一度想放棄演戲

38歲男星鳳小岳去年以《人生清理員》奪下金鐘迷你劇集男主角獎後，代言邀約也接連上門，近期7支代言粗估賺進至少千萬。他11日出席保健食品代言記者會，坦言去年因工作量暴增，一度出現「怎麼睡都睡不飽」的狀況。

鳳小岳去年以《人生清理員》奪下金鐘迷你劇集男主角獎，代言邀約不斷。（圖／ TIKO 提供）

鳳小岳出道20年終於在去年奪下首座金鐘獎，談及是否擔心所謂的「金鐘魔咒」，他看得相當淡然，笑說自己其實已經出道很久，之前也都沒得。反倒讓他意外的是，《人生清理員》播出後獲得觀眾長時間的支持與討論，「大家對那部戲反應這麼好，而且都是默默在看，到現在都還會有人發新的觀後感，對我來說是非常大的鼓勵。」

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鳳小岳坦言，近兩年其實將重心放在音樂創作上，甚至曾經萌生「是不是好好努力做音樂就好」的念頭，不過在獲得金鐘獎肯定後，讓他重新燃起對表演的熱情，「覺得不能放棄演戲這塊。」而今年除了演出工作之外，還會參與劇本創作，他認為這座金鐘獎就像一劑強心針，給了自己繼續前進的動力。

值得一提的是，自從台灣演藝圈爆發閃兵案以來，圈內男星陸續出事，被問到是否有感受到因此收穫大量工作機會，風小岳態度大方，微笑回應：「這個沒多想，希望是因為我自己非常努力。」至於外界形容他目前工作「接到手軟」，鳳小岳謙虛表示：「不會，非常感謝大家，我很榮幸。」

鳳小岳坦言奪下金鐘獎前一度想放棄演戲。（圖／ TIKO 提供）

他也分享疫情前曾受到資深演員黃秋生提點，「他跟我說演藝圈這條路就是會上上下下，保持好平常心，我現在在經歷的這段時間，非常感謝大家。」

在疫情前曾告訴他，演藝圈的道路本來就是起起伏伏，最重要的是保持平常心。如今正值事業順遂階段的他，也以感恩心情面對一切，「我現在經歷的這段時間就是非常感謝大家。」

鳳小岳也提到，去年工作特別忙碌，即使睡眠時間充足，仍常感到疲憊，「眼球後面很累」，讓他意識到身體需要持續調養。他坦言自己過去個性較為固執，總覺得可以一直往前衝，不把休息視為前進的一部分，「會不斷地自我消耗」。然而隨著年紀增長，工作結束回到家後，還有許多家庭責任需要面對，不僅要關心孩子的學校生活，也得留意父母在人生不同階段的需求，「成了三明治狀態。」

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