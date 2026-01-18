「累到開始討厭孩子」覺得自己是壞媽媽？遭遇育兒困境，妳可以用這些方法自救

「我是不是一個壞媽媽？」這個念頭，可能曾在無數個身心俱疲的深夜，掠過許多母親的心中。當「母親」這個角色帶來的不是純然的喜悅，而是排山倒海的煩躁、厭倦，甚至對孩子產生瞬間的厭惡感時，隨之而來的往往是巨大的罪惡感與自我否定。

請先深呼吸，告訴自己：會感到疲憊、會情緒潰堤、會需要空間，這並不代表你不愛孩子，更不代表你是壞媽媽。這只說明了一件事：你太累了，而且正在獨自承擔過多的壓力。

（圖／Pexels）

現代母親的困境是多重且真實的。它可能是「全年無休」的生理耗竭：從凌晨餵奶、白天陪玩、處理三餐，到夜裡面對哭鬧不休的寶寶，睡眠被切割成碎片，長期下來足以拖垮最堅強的人。它也可能是 「孤軍奮戰」的無助感：即便有伴侶，若育兒與家務的重擔仍被視為「媽媽的本分」，那種孤立無援會深刻侵蝕心理防線。它更是 「自我消失」的焦慮：生活中只剩下孩子的屎尿屁與哭笑聲，過去的興趣、職場成就、甚至單純「發呆的權利」都彷彿上輩子的事。

廣告 廣告

這種狀態下，一點小事就足以引爆情緒。孩子哭鬧不休、打翻食物、拒絕合作……這些日常挑戰不再只是「教養課題」，而是壓垮駱駝的最後一根稻草，讓內心湧現「我受不了了」、「好討厭」的念頭。這其實是大腦發出的最直接警訊：你的身心資源已嚴重透支，需要立即補給。

（圖／Pexels）

那麼，可以怎麼做？關鍵在於「正視需求」與「創造喘息空間」。

卸下「完美媽媽」的重擔

母愛不需要以「犧牲一切」來證明。允許自己不是100分，允許家裡有時凌亂，允許孩子看一會兒卡通讓你能安靜喝杯茶。你的快樂與健康，是孩子擁有穩定成長環境的基礎。

具體說出需求，勇敢求援

清楚地告訴家人：「我現在很累，需要獨處一小時。」「每週六上午，請你負責帶孩子，讓我出去走走。」將需求具體化，並分配任務。向外尋求支援也不可恥，無論是請長輩暫時幫忙、與朋友組成互助小組，或尋找合格的臨時保母，都是為了讓自己「重新開機」。

找回微小的「自我時間」

即便只有15分鐘，也請為自己爭取。泡一杯喜歡的茶、聽一首老歌、看幾頁書、散個步。這些片刻能幫助你重新連結「母親」身份之外的自己，提醒你：你依然是一個完整的個體。

同理自己，與情緒和解

當煩躁與厭惡感出現時，試著不要立刻自我批判。可以溫柔地對自己說：「我知道你現在很累、很辛苦，有這種感覺是正常的。」接納自己的極限，往往能讓情緒更快流動、平復。

育兒是一場漫長的馬拉松，不是全力衝刺的短跑。感到疲憊厭倦，是這條路上許多人都會經過的風景。這份掙扎，並非愛的缺陷，而是人性真實的一面。當你能夠接納自己的不完美，並願意為自己尋求喘息空間時，你不僅是在拯救自己，也是在為孩子示範一種更健康、更永續的愛的方式——唯有先安頓好自己，我們才有真正的能量去愛人。

延伸閱讀

孩子出現這4種特質，代表情緒與社交能力有「好苗頭」！家長該怎麼引導更好？

何如芸離婚3年「為了孩子不談戀愛」！2兒一句話讓她醒悟該放手：責任完結