累加刑期499年！苗栗三灣前鄉長涉貪上百件 疑棄保潛逃香港

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

苗栗縣前三灣鄉長温志強，被控在擔任鄉長期間，涉及工程及人事收賄案件129件，共查扣賄款1289萬8100元，一審苗栗地院認定他犯下貪污等134次犯行，一罪一罰累計刑期高達499年2月。不料全案移審二審台中高分院，日前開庭時温志強卻未到，經查已於10月出境搭機前往香港，現不知去向，疑棄保潛逃。

全案移審二審台中高分院，日前開庭時温志強卻未到。（圖／Google Map）

温志強於偵查時曾遭羈押，但苗栗地院審理時裁定100萬元交保。針對溫志強潛逃一事，苗栗地檢署指出，温志強案於2022年8月間起訴，審理期間長達3年，今年8月19日一審判決後，即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，當時温尚未出境，惟一審法院未對被告為科技設備監控。苗栗地院則表示，全案目前繫屬二審，卷證資料在二審，地院目前正積極確認中。

