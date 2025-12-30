累加刑期499年！苗栗三灣前鄉長涉貪潛逃香港 檢方曾建議科技監控未獲裁准

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控在任內涉及多起工程與人事弊案，然而案件上訴二審期間未到庭應訊，經查已於今年10月出境前往香港，行蹤不明。圖為臺灣苗栗地方法院。（翻攝自Google Maps）

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控在任內涉及多起工程與人事弊案，一審遭認定犯下多達134次貪污等罪行，累計刑期最高可達499年2個月。然而，温志強在以100萬元交保後未被限制出境，案件上訴二審期間未到庭應訊，經查已於今年10月出境前往香港，行蹤不明。對此，苗栗地檢署指出，一審判決後即提起上訴，並向苗栗地方法院建議對被告施以科技設備監控，但苗栗地方法院未裁定執行。

檢方指控，温志強於2018年至2021年間，利用公所採購工程、標租公有土地設置太陽能設備，以及清潔隊員甄選等職務機會，涉嫌收賄圖利，相關弊案多達129至132件，查扣不法所得約新台幣1289萬元。一審苗栗地方法院審結後，認定温志強涉犯貪污等罪共134次，分別判處10個月至10年6個月不等刑期，並褫奪公權4年，但因仍有案件審理，有合併執行可能，所以尚未裁定應執行刑期。

案件上訴至台中高等法院後，於本月24日召開二審首次準備庭時，温志強未出庭，家屬坦言其自10月起即失聯。法院調閱出入境資料後確認，温志強已於10月底搭機前往香港，疑似棄保潛逃。

對此，苗栗地檢署指出，温志強案自2022年8月起訴，歷經3年審理，今年8月19日一審判決後即提起上訴，並於10月13日行文向苗栗地方法院建議對被告施以科技設備監控，當時温尚未出境，但苗栗地方法院未裁定執行。苗栗地方法院則回應，目前案件已繫屬二審，卷證資料均在高院，正持續確認相關狀況。

