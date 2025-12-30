累加刑期499年！苗栗三灣前鄉長疑潛逃 檢方曾建議科技監控未獲裁准

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉嫌在任內大規模貪污，一審被認定犯下多達134次貪污等罪，依一罪一罰累計刑期高達499年2個月。不過，温志強在審理期間以100萬元交保後未被限制出境，直到日前案件上訴二審開庭時，他未到庭應訊，才查出他已於10月底搭機前往香港，行蹤不明。苗栗地檢署強調，曾建議對他施以科技設備監控未獲裁定，是否要沒入保金及發布通緝，須待合議庭檢視卷證資料後裁定。

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉嫌在任內大規模貪污。（圖／苗栗縣政府官網）

檢方指控，温志強於2018年至2021年間，利用鄉長職務之便，涉及多起工程與人事弊案，包括公所辦公廳舍重建、光電系統土地標租、工程圍標、設計監造委託、LED路燈工程，以及清潔員人事收賄與洗錢等，涉案工程129件、人事案2件、洗錢案1件，不法收賄金額約新台幣1,289萬元。

一審苗栗地院認定，温志強涉犯《貪污治罪條例》中違背及不違背職務收受賄賂等134罪，分別判處10個月至10年6個月不等徒刑，累計刑期高達499年2個月，並褫奪公權4年，因另涉他案仍在審理，尚未定應執行刑。

沒想到案件上訴後，台中高分院本月24日召開首次準備庭時，温志強未出庭，具保人胞兄到庭說明，他自10月離開原限制住居地後即失聯，在國外也沒有固定住處，家屬已無法聯繫。公設辯護人則表示，温志強出境時法院尚未裁定限制出境或科技監控，後續即與他失去聯絡，並強調温志強否認洩密、圍標等指控，僅承認曾收錢。

如今法官調閱出入境資料才發現，他早在10月底就搭機飛往香港，疑似潛逃。苗栗地檢署強調，一審宣判後即提起上訴，並於10月13日發文向法院主張科技設備監控，當時温志強尚未出境，但一審法院未採納。至於後續是否要沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料後裁定。



