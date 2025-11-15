累喘腫要小心 3高抽菸最危險

新光醫院15日舉辦旺旺中時生活講堂「心血管疾病防治健康講座」，新光醫院心臟內科醫師莊正彥（前排左三起）、心臟內科主任蔡適吉、心臟內科醫師陳冠任和現場與會民眾一同合影留念。（杜宜諳攝）

「今天到菜市場買菜覺得有點吃力」、「和家人出去玩，跟不上年輕小寶貝的腳步」、「同事揪登山，走一走就覺得喘不過氣」，這些狀況在年長者中並不少見，許多人都會好奇，是不是自己的心臟出了問題？專家指出，心臟衰竭是綜合表現，包含累、喘、腫，若是單一症狀，一個月出現一次，不見得是心臟問題，但若伴隨無法透過休息改善的疲憊感、體重上升等，就要多加小心，提醒民眾務必就醫。

《中國時報》15日與新光醫院合辦「旺旺中時生活講堂」，邀請新光醫院心臟內科醫師莊正彥主講「認識心衰竭」，以及新光醫院心臟內科醫師陳冠任主講「用心來關心，淺談三高與心血管疾病」。

廣告 廣告

莊正彥說，心臟使用久了，難免會抗議、疲勞，當心臟功能退化，就會出現心衰竭。心衰竭是心臟的癌症，有高復發率、高住院率、高死亡率的特點，臨床表現是累、喘、腫。若是單一症狀，一個月出現一次，不見得是心臟問題，但若有綜合的表現，就要特別小心。

累代表的是無法透過休息而改善的疲憊感，從心臟射出到腦部的血液減少而伴隨頭暈，甚至快昏倒的感覺；喘，則是走路或爬樓梯1、2層就喘吁吁；腫，則是心臟收縮力變差，周邊血液回收困難，導致水腫，體重會在短時間內上升，有些人還會因為肺水腫，感覺肺部「咻咻叫」。

陳冠任則表示，2009年心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病等心血管相關疾病，一年造成超過3.3萬人死亡。到了2024年，則上升至超過5.5萬人，等於台北小巨蛋全滿人數的4倍。心血管疾病最重要的4種危險因子，是高血壓、高血糖、高血脂和抽菸。

一些民眾會擔心吃藥影響腎功能，而不敢吃血壓藥、降血糖藥。陳冠任提醒，洗腎不是西藥吃太多，而是高血壓、糖尿病控制不佳引起。洗腎的主因中，糖尿病占46％，高血壓占29％，兩者合計達四分之三，提醒民眾務必定時用藥，別自己當醫師。另外，若有抽菸習慣，務必戒菸。