(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】2025年第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽於12月9日下午在花蓮縣立體育館（小巨蛋）舉行閉幕典禮，為期四天的賽事正式劃下句點。來自全國22支代表隊的少棒選手齊聚花蓮，以精湛球技展現平時訓練成果，並透過競賽互相切磋、累積寶貴經驗。

本屆賽事延續公益精神，在捐助者的支持下持續推動。為讓隊伍全心投入比賽，大會提供完善的後勤服務，包括選手住宿、交通接駁、午餐供應、個人紀念品及離島交通補助等措施，讓各隊皆能無後顧之憂地專注賽事。

廣告 廣告

累積寶貴經驗！花蓮台彩威力盃全國少棒賽圓滿落幕 - https://www.watchmedia01.com

比賽成績方面，團體獎由南投縣奪得冠軍、桃園市獲亞軍、宜蘭縣摘季軍、新竹縣獲殿軍。依名次分別頒發獎金：冠軍100萬元、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元。個人獎項亮眼，打擊獎由桃園市林啓堯、桃園市彭宇睿及宜蘭縣李鑫獲得；打點獎為新竹縣何宇威；投手獎為新竹縣林承威；全壘打獎由南投縣紀均叡拿下；本屆最有價值球員（MVP）則由南投縣田司恩獲得。

閉幕典禮後，各隊完成合影與交流，氣氛熱絡。台灣彩券公司董事長黃志宜出席勉勵選手，期盼孩子們持續累積比賽經驗，在未來挑戰中不斷成長、突破自我。

花蓮縣長徐榛蔚表示，本屆賽事能順利完成，歸功於選手、教練及家長的共同投入。她期望威力盃能持續成為穩定而專業的競技平台，讓熱愛棒球的孩子透過比賽持續進步，也期待明年再次與各隊相聚花蓮，以球會友，並一同體驗花蓮的美麗山海與熱情人情。