累積突破2萬則評論 「金饗獎」揭曉桃園機場最受歡迎2品牌

▲ 圖／桃機公司提供

桃園市 / 吳欣蓉 綜合報導

桃園機場公司昨(26)日舉行「2025桃園國際機場美食嘉年華頒獎典禮」，揭曉最受旅客青睞的機場餐飲與伴手禮品牌，並頒發象徵桃園機場美食最高榮耀的「金饗獎」，共有84家餐廳及伴手禮品牌參與，透過Google Maps公開透明的評價機制，活動期間累積旅客評論數突破2萬則，分別選出「金好吃」餐廳及「金好帶」伴手禮。

「2025桃園國際機場美食嘉年華」自2025年9月起至12月中旬舉辦，為近年桃園機場規模最大、參與度最高的美食評選活動之一，多家品牌單店評論數超過千則。「金好吃」冠軍由Bistro:D畢卓樂地餐廳奪得，另選出亞軍、季軍，並有11家餐飲品牌獲得優勝肯定，顯示旅客對桃園機場餐飲服務的正面回饋。

「金好帶」冠軍則由昇恆昌免稅伴手禮店奪下，以專業且貼心的服務獲旅客一致好評，加上臨近登機、動線順暢的設計，進一步提升購物便利性，此外，榜單也選出亞軍、季軍，並有3家品牌獲得優勝。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場2025年客運量約達4780萬人次，較2024年成長6.4%，已恢復至2019年客運量的98%。隨著國際旅運市場快速回溫，商務、觀光及轉機需求持續成長，機場公司同步優化服務品質，提升餐飲內容與消費體驗，並導入智慧點餐、自助服務及多語導引等系統，讓旅客在出入境或轉機期間，都能享有更便捷、多元的機場美食服務。

