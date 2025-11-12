累積雨量近800毫米! 蘇澳市區水淹近一層樓 國軍橡皮艇救災
地方中心／黃富溢 宜蘭報導
受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區過去二十四小時，累計雨量高達798毫米，造成當地傳出多起淹水災情，除了南方澳山區發生土石流，大量泥水衝到路面，蘇澳蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高到達成人肩膀，軍方也出動AAV7兩棲突擊車、以及橡皮艇協助救災。
大量泥水夾帶土石，就從坡面傾瀉而下，南方澳華山五巷，上坡的土石還是持續沖刷下來，甚至一度沖進民宅裡，居民趕緊撤離蘇澳市區狀況更慘，水淹快要一層樓，所有連外道路都積水，一般車輛都難以通行。也因為淹水，一度造成變電箱爆炸，道路成了一片汪洋。
南方澳山區出現泥水夾雜土石 導致民宅淹水（圖／民視新聞）
過去短短24小時，蘇澳累積雨量高達798毫米，傳出蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高來到成人肩膀，軍方出動兩輛AAV7兩棲突擊車、還有橡皮艇前往救災。國軍協助救援，前往淹水地區，協助住戶脫困，包括警局也成了受災戶。蘇澳分局附近嚴重積水，警方緊急拉起封鎖線，禁止車輛通行，雨水宣洩不及，蘇澳鎮志成路上，宛如成了一條小河流。礙於淹水，路上幾乎沒什麼人車，龍德工業區附近道路，同樣積水嚴重，蘇澳宛如孤島。蘇澳鎮長李明哲表示「這個整個蘇澳市區，幾乎變成一個孤島了，我們對外的道路，其實都已經淹水了，蘇澳市區都泡在水裡面了，所以我們希望趕快，所有的資源進來協助蘇澳鎮公所，來把民眾撤離出來。」
國軍出動AAV7兩棲突擊車 協助蘇澳救災（圖／民視新聞）
鏡頭來到宜蘭羅東，公正國小前方道路，積水嚴重，車輛勉強通行，就怕水淹進家門，附近住戶隨時保持警戒。羅東居民表示「（你有看過這邊淹這樣嗎），之前有淹過一次，（你看這次的狀況咧），我覺得也快了，因為還沒登陸嘛。」羅東居民表示「不要進來就好了，（會緊張嗎煩惱晚上會）會啊，（還是會擔心）會。」鳳凰颱風還沒登陸，外圍環流已經讓宜蘭，傳出多處淹水災情。
原文出處：累積雨量近800毫米！ 蘇澳市區水淹近一層樓 國軍橡皮艇救災
