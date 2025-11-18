累積8國！台灣、以色列簽專利審查高速公路

日本首相高市早苗在國會一句話，徹底撕裂中日關係！她不只重申「台灣有事日本有事」，更直接表態要對台海進行軍事介入。這句話讓中國外交部副部長週末緊急召見日本駐華大使，但唐湘龍說這已經是給日本「最後下台階的機會」。為什麼時機這麼敏感？因為2025年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩一個月，高市早苗偏偏選在這時候踩紅線！更關鍵的是，唐湘龍揭露日本有「三個90%」的致命弱點，全都掐在中國手裡。他警告：兩岸一旦統一，對日本就是「災難級事件」，甚至預言「中美未必有一戰，但中日絕對可能再有一戰」！川普談台灣都知道要煞車，為什麼高市早苗沒煞住？日本的三個90%到底是什麼？琉球問題為何成為中國手中的王牌？中日第二次較量的動能已經啟動了嗎？想知道這場外交風暴背後的歷史真相和戰略盤算，一定要看完影片！

風向龍鳳配 ・ 1 天前