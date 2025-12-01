累計航行7.4萬公里 英威爾斯親王號返抵母港
記者丘學陞／綜合報導
英國皇家海軍11月30日宣布，執行年度部署任務「高桅」行動（Operation Highmast）的「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群，在數千民眾與眷屬盛大歡迎下，返抵樸茨茅斯等母港，為近8個月的部署任務寫下完美句點。
英國海軍表示，「威爾斯親王號」與打擊群的45型驅逐艦「不屈號」（D33）、挪威巡防艦「阿蒙森號」（F311）較預定日期提早1天返抵樸茨茅斯，獲「水門禮」、禮砲和眾多民眾熱情迎接；打擊群的「里奇蒙號」（F239）巡防艦則回到普利茅斯；此外，F-35B戰機、直升機等已於11月28日返回各自駐地。
英國海軍指出，「威爾斯親王號」打擊群在部署期間締造多項紀錄與成就，累積航行超過7.4萬公里，與沿途30多國進行訪問與合作。此外，和9支不同航艦、兩棲突擊艦、護衛艦組成的艦隊舉行演訓，「威爾斯親王號」艦上F-35B更曾在其中4艘進行起降。期間在多國大型聯演中做出重要貢獻，並與各國軍民展開交流，大幅提升與夥伴國家的友好關係及作業互通性。在任務尾聲，「威爾斯親王號」最多曾部署26架F-35B，並取得「全作戰能力」（FOC）認證，豎立英海軍戰力新里程碑。
<「不屈號」進入樸茨茅斯港時，受到拖船以「水門禮」迎接。（取自英國國防部網站）
<「威爾斯親王號」返抵母港時，艦上官兵行「站𦨭禮」，為年度部署任務寫下完美句點。（取自英國國防部網站）
