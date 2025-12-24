累計贊助喪葬費近200件 戴儲賢獲頒全國好人好事代表「八德獎」

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰警友辦事處主任戴儲賢，數十年來秉持「為人有德天長佑，行善無求福自來」的胸襟，長期投入地方公益，除擔任霧峰警友辦事處主任，做為員警最堅實的後盾，更長期以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，善行義舉榮獲今年全國好人好事代表「八德獎」的殊榮。

戴儲賢數十年來秉持「存好心、做好事」的信念，長期投入地方公益，擔任霧峰警友辦事處主任，長期協助警政工作、促進警民合作，成為霧峰分局基層員警最堅實的後盾，更經常號召企業與善心人士一同關懷急難救助家庭，親自致贈慰問金與關懷，讓愛心即時送達需要的人手中。

戴儲賢並默默行善，長期以「霧峰善心人士」名義，低調協助經濟困難家庭處理親人後事，累計贊助喪葬費用近200件，用實際行動陪伴無數家庭度過人生最艱難的時刻。

因善行義舉獲肯定，獲推薦參選今年中華民國表揚好人好事運動協會舉辦的全國表揚好人好事代表，從全國各界推舉的人選中，經評審委員嚴謹評審，再參酌素行查核及鄰里風評調查等程序，符合社會服務精神、孝親尊長、熱心公益、樂善好施等多項標準，榮獲今年全國好人好事代表，由內政部次長吳堂安頒發象徵最高榮譽的「八德獎」獎座暨當選證書，表揚其長年默默行善、回饋社會的精神。

霧峰分局長林中興肯定戴儲賢多年來對警政工作的鼎力支持，直言他是「警察最好的朋友、也是最有力的後盾」。

多次偕同戴儲賢關懷弱勢民眾的霧峰分局保防組長曹振展則稱讚，戴儲賢獲獎不僅是個人榮耀，更讓霧峰員警與地方鄉親與有榮焉，透過這份善的力量，持續發揚「施比受更有福」的精神，讓愛心照亮每一個角落。

