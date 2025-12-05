累計14隻貓死亡！驚見12具貓屍「被丟垃圾車」 動保處強制入屋搜證

動保處於木柵焚化廠帶回9具貓屍。北市動保處提供



台北市信義區富陽街一處住宅驚傳貓狗疑似受虐與大量死亡案，台北市動保處今（12/5）證實，該戶飼主游姓男子疑長期放任犬貓缺乏照顧，陸續造成至少14隻貓死亡。動保處今日已將案件依違反《動物保護法》移請警方聲請搜索票，並強制入屋搜索，全案將持續擴大偵辦。

台北市動保處指出，最早於今年8月16日獲報後前往訪視，並帶回4隻貓及1隻幼貓屍體，經解剖鑑定，幼貓屍體出現枕骨骨裂與後肢趾部出血情形，動保處遂依動保法第25條先行移送刑事偵辦。然而後續追蹤過程中，飼主未改善照護狀況，並多次拒絕配合訪視。

11月28日，因鄰居反映屋內斷電多日、飄散惡臭並傳出虛弱吠叫聲，動保處會同警方及房東開門入內，現場環境惡劣，無水無食，大量糞便、垃圾堆積，動物呈現呼吸道感染等症狀。動保處緊急帶回1犬4貓安置治療，另於紙箱中發現1具成貓骨骸，再度移送刑事偵辦。

12月4日，鄰居報案指出，游姓飼主返家後將兩袋垃圾投入垃圾車，散發強烈屍臭；民眾從車內撿回一袋交由六張犁派出所保管，另一袋正運往木柵焚化爐。動保處獲報後緊急攔截，在袋內發現3具成貓及9具幼貓屍體，死亡時間推估已超過2個月，屍體布滿蛆、部分已見白骨。統計至今，該住處已累計14隻貓死亡。

動保處於六張犁派出所帶回2具貓屍。北市動保處提供

動保處指出，飼主於12月2日到案時已坦承因長期未返家、未提供水食、未清理環境。動保處依動保法第5條第2項沒入其飼養動物，並將其列入黑名單，禁止日後飼養犬貓或領養收容所動物，後續將依動保法第25-1條「致複數動物死亡」最重可處5年徒刑、併科500萬罰金之規定移送偵辦。

動保處強調，飼主對動物應負基本照護責任，包括提供乾淨飲水、食物、衛生環境，以及必要醫療。若民眾發現動物疑似受虐、受困或需要救援，可撥打24小時動保專線1959，動保處會立即派員處理。

