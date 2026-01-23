累計812場！紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出明登場 推「椅子會」募款

紙風車將在台北表演藝術中心舉行「368鄉鎮市區兒童藝術工程」20週年特別演出。翻攝紙風車臉書



紙風車文教基金會「368鄉鎮市區兒童藝術工程」20週年特別演出明天（1/24）登場，今天舉行彩排記者會，這項工程20年來累計完成812場演出、167萬人次觀賞以及19萬筆捐款，成為這個世代台灣孩子共同的記憶，創辦人李永豐直言，一路走來「悲欣交集、衷心感謝」。

為了維持演出，在極端氣候及物價飆漲下，紙風車表示，需要更多經費支持行政後勤，因此推出「椅子會」募集小額捐款，讓更多兒童可以有「椅子」坐著欣賞美好的表演。所募經費將用於戶外演出所需的行政與後勤支出，除了椅子，還有雨具、流動廁所、場地清潔復原、偏鄉交通接駁及安全設施等。

「紙風車368兒童藝術工程」20週年特別演出將在台北表演藝術中心舉行，上半場可欣賞紙風車368巡演的經點演出片段，下半場觀賞金馬獎導演楊力州歷時3年拍攝完成的《368兒童藝術工程紀錄片劇場版》首映。

紙風車創辦人李永豐直言，20年一路走來「悲欣交集、衷心感謝」。翻攝紙風車臉書

李永豐感慨地說，20年走來，其實有一點躊躇猶豫，但之前白沙屯媽祖路過來看戲，用轎身輕敲舞台，「這是在安慰跟鼓勵我們，繼續往前走」。這次的特別演出，要讓觀眾透過舞台演出和紀錄片影像，重溫這段表演藝術界為孩子們努力扎根的感動與初心，謝謝20年來一路相伴的贊助者、志工與夥伴，在團隊低潮時默默接住，大家都是紙風車的貴人。

提供場地與技術資源支持的台北表演藝術中心表示，希望透過跨界合作，讓更多不同背景的觀眾接觸這個領域。董事長王文儀認為，大家一同見證屬於21世紀的台灣奇蹟，比起紙風車為台灣兒童所做的一切，北藝提供的支援不到千萬分之一。她更讚揚李永豐擁有「硬頸」精神與「硬核」能力，把擔子往心裡吞，為孩子帶來歡樂。

紙風車將在台北表演藝術中心舉行「368鄉鎮市區兒童藝術工程」20週年特別演出。翻攝紙風車臉書

