細嚼慢嚥還是嗆到!? 當心口腔衰弱症

年紀增長，身體機能也會逐漸退化，其中，口腔衰弱，是老化過程中，常見的現象之一。會增加跌倒、肌少症、認知功能異常等風險。如果出現咀嚼能力下降、吞嚥功能下降，建議得儘快就醫治療，避免情況惡化。

罹患肌少症，容易跌倒或骨折，您知道嗎，人的口腔也會肌肉無力，稱為「口腔衰弱症」，指的是顏面、喉嚨、口咽等相關肌肉退化萎縮，常見的症狀之一，就是沒有辦法精準地把食物或液體，送進食道，反而誤入氣管，造成嗆咳.民眾｜謝鴻敏：「就是嗆到的時候，一直咳 一直咳 ，不舒服。」

民眾 黃淑珍：「好像呼吸上就要，有點快喘不過來。」

民眾 林芬英：「我嗆到都會很嚴重，咳到上氣不接下氣。」

回想嗆咳經驗，讓人膽戰心驚，口腔衰弱症的明顯徵兆包含，經常覺得吞嚥困難、口腔散發出異味、牙齒數量大幅減少 ，或是舌頭肌力不夠，發音困難 講話不清楚.台中慈院復健科醫師 張欽凱：「口腔衰弱往往導致，許多老人的不良預後， 例如 一體重減輕， 二營養不良，三容易跌倒，四 因為常常嗆咳，而導致吸入性肺炎，長久下來 將導致日常生活品質的喪失，甚至臥床。」

別以為長輩吃飯速度慢，容易嗆到，是正常的現象，口腔衰弱症，沒有盡早就醫，會導致營養攝取不足，造成健康惡性循環，醫師建議，可以透過口腔肌肉訓練，以及定期牙齒檢查，延緩退化.

