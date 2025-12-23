細尾長尾鯊現蹤東石外海落網

漁民意外拖網捕獲罕見的「細尾長尾鯊」，龐大身形現身東石魚市場，吸引圍觀人潮。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣沿海漁船忙著追逐「烏金」之際，在東石鄉外傘頂洲周邊海域作業，意外拖網捕獲罕見的「細尾長尾鯊」，龐大身形現身東石魚市場，立刻吸引不少漁民與民眾圍觀。

這尾細尾長尾鯊重達約二百二十公斤，體型比一般成人還要大，含尾巴全長約三公尺，氣勢十足。由於出現時機正值冬季，與民眾對鯊魚活動季節的印象不同，也讓這尾「冬至鯊」引人注目。參與拍賣漁民表示，長尾鯊通常每年五、六月在外傘頂洲海域出沒，冬季捕獲少見，推測是漁船捕撈野生烏魚時意外混獲。

廣告 廣告

漁民表示，雖然體型驚人，但細尾長尾鯊並非高價魚種。漁民指出，這類長尾鯊不屬於我國公告保育類魚種，在魚市場拍賣行情並不高，即使重達兩百多公斤，整尾拍賣價格通常僅數千元。拍賣後多由魚販分切成魚塊販售，魚翅加工處理，供市場利用，屬於漁民眼中具經濟實用性的魚穫。

維基百科記載，「細尾長尾鯊」魚體延長，眼小，頂端狹窄的胸鰭，一個頂端狹窄的尾鰭，胸鰭基底上的一個顯著的白色斑塊。牠的身體呈褐色或灰色，腹部呈白色。牠們可以生長達二點五尺長及七百五十磅重。

細尾長尾鯊在很多國家都是食物及競技魚類。牠們的皮會被製成皮革。牠們對人類沒有危害，但卻因經常被漁網所纏住，成為了鯖魚漁民的滋擾。除了人類之外，已知並沒有獵食細尾長尾鯊的動物。