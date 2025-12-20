即時中心／林韋慈報導

昨（19）日台北市發生駭人的隨機砍人事件。27歲張文自今（2025）年1月起在台北市中正區租屋，疑似縝密規畫犯案，於案發當日先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀，再前往台北車站放置煙霧彈並持刀攻擊保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機砍傷路人，整起事件共造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡。事件曝光後，有網友於今日發布一段短片，指出張文疑似5點23分在北捷砍人、放置煙霧彈後，5點29分被民眾拍下偽裝成一般路人混入人群中離開捷運站。

廣告 廣告





該名網友表示，當時為了拍攝車站內濃煙瀰漫、人員四散逃離的畫面，意外錄下疑似張文的身影。影片中，該名男子已除下犯案時配戴的面具，改以外套遮掩臉部。網友事後回家觀看新聞畫面比對後，發現影片中男子的鞋襪、眼鏡、帽子、褲子及外套等特徵，與張文當時的穿著高度相符，讓原PO直呼難以置信，「真的很希望有人告訴我不是真的」，也坦言回想起來仍非常害怕，嫌犯竟然近在咫尺。

貼文曝光後迅速引發大量迴響，原PO也特別標註影片拍攝時間為下午5時27分，並指出畫面中疑似張文的男子，曾短暫看了鏡頭一眼，更讓人不寒而慄。

事後也有不少網友分析，他不停多次變裝，顯示應該一開始並非打算輕生；還有人表示，放置煙霧彈的目的之一，可能是藉由製造混亂達到「聲東擊西」效果，因現場民眾多半會掩住口鼻逃離現場，混亂中無法仔細查看犯人在哪，並認為此構思非常縝密，也讓不少網友直言「看完背脊發涼」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／細思極恐！張文砍人後外套掩口鼻偽裝路人逃走 網驚「超會演」

更多民視新聞報導

卓榮泰赴醫院探視傷者 要求檢討「為何嫌犯縱火後能續犯案」

北捷1傷者證實為「愛滋感染者」！疾管署提醒「這些人」盡速就醫

不像恐攻！北捷血案4死11傷 吳崑玉列5疑點：應是隨機殺人

