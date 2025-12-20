細思極恐！張文砍人後「假裝逃生」 目擊者嚇：他被保護著撤離

社會中心／楊惟甯報導

張文遮掩口鼻混逃生人群被保護著撤離。（圖／翻攝自Threads）

27歲嫌犯張文，19日晚間先後在台北車站與中山商圈投擲煙霧彈、並持長刀砍殺無辜民眾，造成多人死傷，最終在警方追緝下墜樓身亡。事後，一名網友回顧當下逃命時隨手拍下的影片，才驚覺畫面中一名被保護著撤離的路人，穿著與嫌犯高度重和，疑似是嫌犯本人，讓他瞬間嚇哭。

警方指出，張文當天下午先於林森北路、長安東路一帶縱火轉移警力，隨後於17時24分許進入台北車站，投擲多顆煙霧彈。原先張文預計在連通道近星巴克處點燃汽油彈縱火，卻遭57歲余姓男子制止，造成汽油彈誤燃、計畫泡湯，張文因此砍殺余男，隨後遮掩口鼻，在捷運警察與站方啟動疏散機制下，換裝混入驚慌逃竄的人群中離開，隨即再轉往中山商圈進行第二波攻擊。

相關畫面在社群平台引發熱議，一名網友在Threads發文表示，當時只因為濃煙瀰漫，不清楚發生了什麼事，隨手錄下畫面後倉皇逃離，直到返家看到新聞，才回頭重播影片，「鞋襪、眼鏡、帽子、褲子、外套…不是吧！拜託跟我說不是！」從曝光的影片可見，原本只是隨手錄的大煙，沒想到犯人竟在自己旁邊，對原PO造成極大的心理衝擊，「真的會嚇哭，近在咫尺。」

張文喬裝成路人混逃生人群。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，網友對於張文在煙霧中仍冷靜觀察四周，甚至偽裝成受害者逃離的行為直呼細思極恐，不少人直言「你在錄影，他還有看你一眼」、「心思縝密的好可怕」、「裝成路人被台灣人保護著 然後去傷害其他台灣人」。

其中一則長文留言更是引發廣泛共鳴，直指嫌犯戰術「非常高招」，先以煙霧彈製造混亂，讓民眾本能捂住口鼻、警方難以即時辨識，加上多數人會誤以為是失火事故，而非恐怖攻擊，進而降低對周遭人的戒心，「你會懷疑旁邊跟著你跑的人可能是凶嫌嗎？」對此，也有民眾質疑北車與中山兩起案件是否為不同人所為，警方則回應，經監視器與數位鑑識比對，確認為同一人單獨犯案，未發現共犯。

