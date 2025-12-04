細故打死女友 還帶著她女兒棄屍 二審仍判刑13年 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

桃園市八德區王姓男子與帶著5歲徐姓女兒的鍾姓女友同居，因細故持浴室內之玻璃製香氛罐打死鍾女，還帶著不知情的徐姓女童一起棄屍，桃園地院國民法官法庭依家暴傷害致死罪判王男應執行徒刑13年，王男及檢察官均上訴二審；高院今（4）日駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

王男是於113年8月27日上午6時許，與鍾姓女友因細故在同居住處浴室內發生肢體衝突，王男拿著浴室內的玻璃製香氛罐敲擊鍾之右額部及鼻樑位置，造成鍾受有右額部挫傷合併撕裂傷及鼻樑開放性骨折等傷害，並因頭部外傷導致創傷性腦損傷而死亡，王於確認鍾已無呼吸心跳後，帶著不知情的徐姓女童，一起將裝有屍體的橘色大塑膠桶移置自用小客車副駕駛座，駕車前往桃園市龜山區將屍體加以掩埋遺棄。

桃院國民法官法庭審理認為，王男漠視法律使鍾女喪命，犯罪情節重大，且為掩飾罪行，竟埋藏屍體，行徑極其惡劣，但他事後主動自首，賠償60萬元，顯示有一定程度的悔意，依傷害致人於死罪判11年、遺棄屍體罪判2年10月，應執行13年徒刑。

檢察官上訴二審主張，原審漏未評價被害人頭部、上肢及腹部等傷勢，及被告於案發後打掃現場血跡、清除散落在地玻璃瓶碎片等滅證事實，以及被告於犯後迄今未與被害人母親達成和解之犯後態度，其量刑顯然過輕。

高院合議庭審認，原審量刑已詳細斟酌整體證據調查結果及全部辯論意旨，並無漏未評價或量刑過輕之情事。

王男則以原審認定被告犯傷害致死罪及遺棄屍體罪，且符合自首減刑規定，應先依法減刑後再為量刑，惟原審僅敘明得減刑之意旨，並未說明如何依法減刑，且量刑偏重，以至所量處之刑度與未曾適用減刑規定無異為由上訴。

合議庭則認為，被告所犯傷害致死罪及遺棄屍體罪，業經原審認定符合自首規定而減刑，且原審於處斷刑區間內，審酌被告犯罪之動機、目的、手段、所受之刺激、生活狀況、與被害人關係，以及被告之品行、智識程度、犯罪後態度、社會復歸可能性，暨參酌被害人家屬之量刑意見等情狀而為量刑，難認有何違法或不當。駁回檢方及被告的上訴。

