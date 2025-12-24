細數出道名作曾列台灣10大明星 應曉薇怒要法官「用虎頭鍘斬了林俊言」

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲京華城案，23日進行最終言詞辯論。上午由台北市議員應曉薇進行答辯，應曉薇痛批檢察官把沒有做過的事、沒有說過的話硬套在她身上、塞進她嘴裡，多少證人、市府官員被檢察官和廉政官施壓、誘導關心京華城案尚有眾多藍綠議員「為何只針對我？」應曉薇並提到自己18歲起就從事演藝工作，多部作品膾炙人口，還曾名列台灣10大明星行列，現在被控收賄，她忍不住要法官「請用虎頭鍘斬了林俊言」。

應曉薇細數自己18歲便從事演藝工作，演過《神鵰俠侶》、《包青天》等多部膾炙人口名片，加上餐廳秀、工地秀等，累積豐厚資產，根本沒有收賄動機。其中，她最出名的是在《包青天》「陰陽判」那一集參與演出，包公在陰間為什麼判不到壞人？因為殺人的都在外面逍遙「報告審判長，請用虎頭鍘斬了林俊言」。

應曉薇痛批檢察官把她從沒做過的事、說過的話，硬套在她身上、塞進她嘴裡，多少證人及市府官員受到檢察官、廉政官的施壓與誘導，京華城案不只她關心，還有不少藍綠議員「為何只針對我？」「沒有我不能編故事串連到柯文哲、沈慶京？」

京華城案是當時她接下的917件陳情案之一，因為有監察院糾正文作為佐證，她才具體接受陳情，之後把案件交給公務員「依法處理」，身為盡責的議員，過程當然要關心。她也不是都市計畫專家，和處理其他案件一樣沒有差別「我不明白你們（檢察官）在為誰努力工作？」非要扭曲、栽贓。

應曉薇強調，她心疼檢察官被利用、被冠上「政治打手」，家人也會因此受傷。但檢察官林俊言等人利用不當押人取供，導致公務員和其他被告遭到凌虐、霸凌，甚至面臨生離死別「你們午夜夢迴時於心何忍？」「我到底做錯什麼事？」

應曉薇表示，她參加16次便當會，談及京華城3次，建議事項達21項。檢察官強調的便當會也只不過是議員和市長的公開座談，她在當中扮演轉達陳情和溝通者的角色。每個人對壓力的認知、感受也不同，行政官覺得有壓力，不代表客觀存在，更不等於對公務員施壓，不應該利用此羅織罪名。

檢察官說她創立的協會都是人頭協會，但協會收到捐款後開收據，也像國稅局報稅，她實在不懂為何會被扭曲？熱衷公益體育貢獻力量，卻被檢察官繪聲繪影指控她與協會的金錢關係「我的錢就是我的錢，協會的錢當然也是協會的錢」，她絕無必要也不需要動用協會任何一毛。

應曉薇提到，處理京華城案那幾年剛好是新冠肺炎疫情最嚴重時候，檢察官論告似乎一直想要造成法官和外界一種印象，好像她就是處心積慮無所不用其極的幫京華城爭取關說。其實是她對自我要求很嚴，不做則已、如果要做，就要盡心盡力做到最好。她完全沒有分別心在看待所有為民眾服務的案件，為何檢媒要不斷抹黑並在沒有證據的理由下，羈押她13個月？

應曉薇強調，她從來就沒有帶過沈慶京去見過柯文哲，唯一拜訪彭振聲時黃景茂也在，至少有10個人一起開會「這又是檢察官所謂的密會嗎？」她擔任市議員15年來，一直努力善盡議員的職責，連任四屆台北市議員，代表民眾對她問政服務的肯定和未來的期待。

從北檢到法院她一直以來都尊重檢察官和法官的審理，但因為又害怕她的較沈默、禮貌讓審判長、合議庭法官受檢察官扭曲不實的指控和心證影響，更擔心外界均稱案件充滿政治力的介入影響最後的判決。

如果此案她仍然無法獲判無罪全身而退，請檢察官就到她，如果此案法官不得不判有罪，那她陪柯文哲、沈慶京，請放過吳順民、放過李文宗、放過其他一干人等。她相信將來歷史會給一個公道。

最後應曉薇強調，「士可殺不可辱」她上有母下有女，政治是一時的，也只是份工作，但是她必須「誓死捍衛我以及家人的尊嚴」，她不怨天尤人也終於體驗認識到「政治的殘酷可怕」，但是此刻只想要司法能夠還她清白，一如她當年洗淨鉛華退出演藝圈一樣，她始終相信自己只要身正不怕影子斜，懇請法院能依據證據，諭知無罪判決。

