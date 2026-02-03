細數台美經貿成果 總統：民眾可選擇走向世界或二次西進

（中央社記者賴于榛、葉素萍、溫貴香台北3日電）總統賴清德今天表示，「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，並非為國共智庫交流論壇而開，但恰好可讓民眾判斷經濟戰略是走向世界或是二次西進對台灣比較有利。他也呼籲，在野黨須監督國家、審議總預算及國防特別條例等，若只進行國共合作對台灣來講是危險的。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉、外交部北美司長王良玉等人陪同下，舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會。

國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國參加今天舉行的國共智庫交流論壇，賴總統又特別選在今天說明台美經濟繁榮夥伴對話成果，格外引發關注。

賴總統面對媒體詢問時說，今年是EPPD首次實體進行對話，代表台美經貿夥伴關係進入新階段，且不畏暴風雪如期舉行，彰顯雙方深化台美經貿夥伴關係決心。

賴總統指出，台美此次簽署「矽盛世宣言」以及「台美經濟安全合作聯合聲明」，且完成很多項目的進一步合作計畫，代表台美經貿產業合作會更進一步深化、台美會攜手走進世界。

他表示，立足台灣、布局全球、行銷全世界是台灣經濟戰略，這次的談判結果會讓台灣在這條路上走得更穩且更遠，帶給台美雙方豐厚的經濟成果。

賴總統也提到，這幾年來台灣的國家經貿路線是立足台灣、布局全球、行銷全世界，近年來包含台美21世紀貿易倡議、台美對等關稅談判底定、EPPD之外，也簽署台日數位貿易協定、提升台英貿易夥伴倡議與相關子協定，並與印度、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家陸續更新已簽訂的協定，且持續與部分國家洽簽協定，這表示台灣這10年來經濟路線很穩健、逐步推廣，讓台灣經濟可以成為日不落國，無論太陽在何時何地升起，都能照到台灣的企業。

賴總統強調，今天的記者會並非針對國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓民眾辨識、比較，究竟是民進黨政府攜手美國友盟走進國際的經濟戰略比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣經濟發展比較有利，且將近年經濟成長率對照前總統馬英九執政時期，孰優孰劣也能看得很清楚。

賴總統也說，民進黨政府非常重視兩岸關係，前總統蔡英文說「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不走回頭路」，他上任時也提到希望藉由交流對話、合作達到和平共榮目標，甚至他在行政院長任內也不斷強調，兩岸有共同的敵人就是天災、地變、傳染病，共同目標則是創造兩岸民眾福祉。

他說，只要中國重視中華民國存在的事實，尊重台灣民眾自由、民主的生活方式，且能夠對等尊嚴交流，台灣樂意跟中國合作、創造和平共榮。

賴總統表示，台灣希望國際社會了解台灣守護國家的決心，而守護主權不該被解讀為挑釁，在野黨進行國共交流的同時，不該忘記身為最大在野黨主導國會時應盡的責任「監督國家」，在野黨有義務審查攸關福國利民重大政策的中央政府總預算案，也有責任審議國防特別條例與預算，且在面對中國威脅時，更不能不審國防特別條例與預算。

他說，希望國民黨了解，在野只進行國共合作對台灣來講是危險的，因為台灣要有厚實的底蘊與底氣，強大國防安全力量，才能對等進行兩岸交流。（編輯：謝佳珍）1150203