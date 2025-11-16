細數沈伯洋欺壓陸配事蹟 羅智強轟：要立法院保護他「門都沒有」

大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，國民黨立委羅智強痛批，這2年在台灣打壓陸配最用力的人就是沈伯洋，因此對於民進黨提案要立法院保護沈，「門都沒有，我絕對反對到底」。

羅智強今（16）日在臉書表示，看到沈伯洋被大陸通緝，一點也不值得同情，且賴清德要韓國瑜保護沈、民進黨在立法院提案要立法院保護沈，令他感到「荒謬可笑」；羅強調，沈這2年屢屢打壓陸配，且主張「所有兩岸交流都是統戰」，欺負陸配、自作自受的沈，有什麼資格要別人保護他？

羅智強細數沈伯洋欺負陸配的事蹟，並提及沈是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委，提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」；不過羅直言，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因，無論是陳水扁、馬英九或蔡英文執政時期，都是以《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範陸配權利，這幾位總統也從未強人所難，要陸配「放棄國籍」才能參政。

羅智強進一步表示，沈伯洋曾說陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」，由於藍白在立法院為多數，沈伯洋踐踏陸配參政權的惡法無法通過，於是賴清德乾脆跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪陸配參政權的論述，民進黨也展開對參政陸配的大追殺、大清算，包括南投的前縣議員、花蓮的村長、新北、台北、桃園的里長，許多在台灣生活幾十年、一票一票贏得選舉的陸配，都因為沈的主張而被民進黨剝奪公職，陸配被歧視，甚至因此斷了在台灣的工作與生路。

另外，羅智強表示，對於陸委會要求民眾黨不分區立委提名人李貞秀必須「放棄其他國籍」才能出任立委，沈伯洋也曾落井下石，質疑李貞秀「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」羅痛批，陸籍人士赴台本就不需要使用護照，「為了抹黑陸配，沈伯洋什麼鬼話都敢說」。

如今賴清德要求立法院長韓國瑜保護沈伯洋，民進黨也提案要立法院保護沈，羅直呼諷刺、荒謬，並質疑沈清算陸配時，賴有沒有以「總統」身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？羅強調，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，「我直接表態，門都沒有，我絕對反對到底」。

