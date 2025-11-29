細數青年政策！賴清德特別拿「減稅」與美國比較：其實我們做的更徹底

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（29）日出席「青年進行式，台灣未來式」青年論壇。談及政府對年輕人的照顧，他從教育、住宿、就業、購屋一一舉例，強調政府非常重視年輕人，並拿「美國總統川普說要減稅」進行比較，指出台灣已經在減了，且做得比美國還徹底，其實很多國家是稱讚台灣的。

賴清德說，台灣的確不完美，但如果跟其他國家比較的話，其實很多國家是稱讚台灣的。（許詠晴）

賴清德致詞時表示，國家政策對年輕人的照顧包括教育、文化、交通、住宅、醫療等面向，今天特別先教育開始。現在無論公立或私立高中、高職都免學費，政府也有補助私立大學，一個學生一年3萬5千塊錢，若是低收入戶額外再給2萬、中低收入戶則額外給1萬5，供他們讀書，就是因為政府希望用教育栽培人才，國家社會才會好。

住宿方面，賴清德提到，上大學住宿色，政府一學期會補助約5000元，有同學反應宿舍環境並不理想，教育部也有編預算補助學校改建宿舍；如果是在外租房，現在有租屋補助，一年有3百億元，目前大概有70幾萬人受惠，其中包括學生、就業者，就算是住家裡，政府也推出TPASS，降低交通費用。

針對年輕人就業，賴清德指出，政府現在縮短學用落差，鼓勵學校跟產業合作，目前除學校有育成中心，社會也有創業加速器，幫助同學創業，甚至政府有共作中心，把世大運選手村改造為「林口新創園」，提供年輕人地方創業，不僅如此，國發會還有天使基金，最近又框了一筆100億，提供年輕人資金在數位跟淨零方面的創業。

賴清德續指，如果你不想創業，想要待在學校，現在也有高等教育深耕計畫，5年大約有900億元，提高大學教學品質，栽培一流的人才，能跟國際競爭；如果你不想創業、不想留在學校，想要就業，基本工資從蔡總統至今已連續10年上調，政府也鼓勵企業加薪，希望每人都能分享到經濟的果實。

至於年輕人購屋方面，賴清德提出，現在有幫助青年購屋的貸款、利息補貼，幫助年輕人買房，而政府也在蓋社會住宅，解決年輕人的居住問題。未來如果結婚了，害怕養孩子負擔太大，現在有0到6歲國家一起養，年紀長大時爸媽費用負擔太高，現在也有長照3.0減輕大家的負擔。

此外，賴清德拿美國做比較，他提到，「最近川普說要減稅，我們已經在減了」，現在個人年收入62萬不用繳稅；如果是一對夫婦養兩個小孩，5歲以下，年收入164萬不用繳稅；如果三代同堂，上面還要養一對父母，家庭年收入212萬不要繳稅，「其實我們做得比美國還徹底。」

賴清德說，台灣的確不完美，但如果跟其他國家比較的話，其實很多國家是稱讚台灣的。今天大家要立下一個共同的原望，要讓未來的台灣比現在更好。

