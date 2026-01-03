細數20年從政經歷 賴瑞隆讚黨內3對手優秀：真正對手是柯志恩

記者劉秀敏／台北報導

高雄市長政見會賴瑞隆發言。（圖／翻攝畫面）

民進黨今（3）日下午舉辦2026高雄市長提名電視政見發表會，賴瑞隆申論時，回顧歷任市長謝長廷、陳菊、陳其邁的遠見與承擔，同時細數自己從政20年來的歷練，表示「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中，也有政績讓市民檢驗我。」他並強調，在座3位候選人，都是民進黨內非常優秀的人才，「我們之間是戰友，真正的對手，是惡修《財劃法》的柯志恩。」

賴瑞隆表示，他人生第一份政治工作，是擔任前行政院長蘇貞昌的助理，「我已經接受最嚴苛的檢驗」，隨後在勞委會追隨溫暖的監察院長陳菊，深入勞工業務；進入高雄市政府，歷經建設局、觀光局、新聞局長和海洋局長，10年政務官經歷，「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中，也有政績讓市民檢驗我。」

賴瑞隆也引數前幾屆高雄市長發言，謝長廷說：「痛苦會過去，美麗會留下。」陳菊不斷提醒大家：「高雄不是天生麗質，是靠後天打拚。」陳其邁更表達「高雄是他一生懸命的地方。」謝長廷改變高雄形象，陳菊翻轉高雄命運，陳其邁打造高雄光榮，三位市長讓後人特別感念的，不只是市政的專注嫻熟，更是為高雄未來20年鋪路，他們的遠見和承擔，造就高雄的發展和格局。

賴瑞隆提到，陳其邁當年推倒圍牆、打開港灣，「誰是第一個往水裡丟東西的人？是我，賴瑞隆」，他在2013年邀請第一個巨型IP黃色小鴨在台灣的港灣，就是現在的亞灣模式；陳菊2009年舉辦史上最成功的世界運動會，後續由他邀請五月天來高雄舉辦第一場五萬人演唱會，洗刷蚊子館的疑慮，這是後來的演唱會經濟。他很榮幸能有機會，在40歲的時候實現承擔與遠見。

賴瑞隆直言，當時未必人人看好，但他們用實力挑戰質疑。這些經驗也證明，高雄不再只是工業之城、製造之都，這就是他的遠見、承擔。隨後，他再以十年立委的角色，連續19個會期獲公督盟優秀立委的肯定，為高雄爭取超過6千億經費。

賴瑞隆指出，這次初選，他提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、觀光、文化、社會福利、農漁與區域均衡。更重要的是，他是唯一提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，配合規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，讓大高雄交通更加便捷，打造大高雄的均衡發展。

賴瑞隆進一步提到，除了12場願景，他還有「三個第一」：率先提出攸關高雄未來發展的大亞灣計畫；率先提出制定差別電價，讓承受外部成本的城市獲得公平合理的對待；率先揭露柯志恩提出財劃法惡修，讓高雄損失200億，也因此守住高雄更加重要。社會福利方面，他主張成立育兒基金，將生育津貼加碼至5萬，並贈送孕哺枕；他也疼惜長輩，要將敬老卡提升至15,000點，擴大使用範圍，讓長輩終身學習、在地安老。

賴瑞隆強調，在座3位候選人，都是民進黨內非常優秀的人才，「我們之間是戰友，真正的對手，是惡修《財劃法》的柯志恩。」柯志恩提出「台北首都加三趴」版本，他立即批判，並要求對高雄、中南部不利的分配立刻修正。

最後，賴瑞隆表示，高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁後任的責任重大。賴瑞隆不只是準備好，更已經參與高雄光榮的執政經驗，「未來請讓我接起下一棒，和大家一起讓高雄成為一個勇敢逐夢的城市。」

